ارتفاع أسهم الأسواق الأوروبية مدعومة بمكاسب قطاع الأغذية والمشروبات

أغلقت البورصات الأوروبية جلسة تداولات اليوم الخميس على ارتفاع جماعي، في استمرار لتقلبات الأداء التي شهدتها الأسواق الإقليمية هذا الأسبوع.

قاد المؤشر الأوروبي الموحد "Stoxx 600" المكاسب بارتفاع 0.69%، ليُغلق عند مستوى 571.66 نقطة.

صعود المؤشر الألماني

كما صعد المؤشر الألماني "DAX" بنسبة 0.38%، والمؤشر الفرنسي "CAC 40" بنسبة 1.38% مدعومًا باستقرار الحكومة الجديدة بعد نجاة حكومة الائتلاف الوطني من اقتراع سحب الثقة، بينما ارتفع المؤشر البريطاني "FTSE 100" بشكل طفيف بنسبة 0.12%.

وسجل قطاع الأغذية والمشروبات أفضل الأداء، حيث قفز مؤشره المتخصص بأكثر من 4%.

وكانت شركة "نستله" في المقدمة بعد أن أعلنت عن خطة لإعادة الهيكلة تشمل تخفيض آلاف الوظائف، ما دفع بسهمها للصعود 9.3%.

كما تميزت أداءات فردية إيجابية لشركات مثل "سارتوريوس" الألمانية لعلوم الحياة التي قفز سهمها 7.6%، وبنك "نورديا" الذي سجل مستويات قياسية بارتفاع 3.5%، في المقابل، تراجعت أسهم شركة "ويتبريد" بنسبة 10% بعد إعلانها عن انخفاض الأرباح.

وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات رسمية تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال أغسطس الماضي، مما قد يضعف معنويات المستثمرين، كما خفضت الحكومة السويسرية توقعاتها للنمو لعام 2026 متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الأخيرة.

