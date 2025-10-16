الجمعة 17 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عبير صبري في رسالة مؤثرة من الجونة: صمود أهل غزة جعل فلسطين قضية العالم كله

عبير صبري
عبير صبري

شهدت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي تصريحات مميزة من عدد من النجمات، اللاتي عبّرن عن سعادتهن بالمشاركة في المهرجان، وكشفن عن مشروعات فنية وإنسانية جديدة.

ريم مصطفى: "حين يكتب الحب" فيلمي الجديد.. ومكالمة لا تُنسى من الزعيم

كشفت الفنانة ريم مصطفى عن أحدث أعمالها الفنية، قائلة: “فيلم حين يكتب الحب هو الجديد بتاعي، وكمان عندي مسلسل رمضان 2026 بعنوان فن الحرب مع النجم يوسف الشريف”.

وروت ريم مصطفى، خلال لقائها بقناة “النهار”، على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، كواليس مكالمة لا تنساها من الفنان الكبير عادل إمام أثناء تصوير مسلسل مأمون وشركاه: "كنت قاعدة وجالي تليفون من رقم مميز، ولما رديت لقيته الزعيم بنفسه، بيقولي إنه شاف مشهد ليا في المونتاج وعجبه جدًا، ودي كانت من أجمل اللحظات في حياتي الفنية".

يسرا: "50 سنة سينما".. وشكر خاص لمهرجان الجونة

وفي لحظة مؤثرة، أعربت الفنانة يسرا عن امتنانها خلال الاحتفاء بها في المهرجان بقولها: "فيلم 50 سنة سينما تجربة غالية عليّ، ولازم أقول شكرًا لمهرجان الجونة، ولكل اللي قاموا بالمجهود الخطير اللي طلع بالشكل الرائع ده".

عبير صبري: مهرجان كبير من أول دورة.. وأفتخر بصمود غزة

أما الفنانة عبير صبري، فعبّرت عن حبها للجونة قائلة:“لو حياتي فيلم، هيكون رومانسي درامي. وأكتر حاجة بحبها في مهرجان الجونة إنه كبير من أول دورة، وبحب مدينة الجونة لأنها جميلة وملهمة”.

وأضافت عبير صبري رسالة إنسانية مؤثرة عن القضية الفلسطينية: "صمود أهل غزة من أطفال ونساء ورجال خلى فلسطين قضية العالم كله، وفرضوا بصمودهم مكانتهم في العالم، ويشرفنا إن مصر تكون جزء مهم من طريق السلام".

