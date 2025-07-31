مظاهرة للإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب للمطالبة بفتح معبر رفح

في غياب المظاهرات أمام السفارات الإسرائيلية نفسها، نظمت ما يسمى الحركة الإسلامية “إخوان” مظاهرة في تل أبيب تطالب بفتح معبر رفح.

وشنت وسائل إعلام صهيونية حملة مسمومة لتشويه صورة مصر، في محاولة تسييس المساعدات الإنسانية وإلقاء اللوم على القاهرة، وذلك في مسعى من حكومة الاحتلال للهروب من الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها في قطاع غزة.

مظاهرة في تل ابيب لفتح معبر رفح

وأكدت مصر مرارا التزامها بتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وطالبت مرارا بضرورة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع.

وبذلت الخارجية المصرية جهودا دبلوماسية للضغط على دولة الاحتلال لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، ولعبت القاهرة دورا بارزا للوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

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