الخميس 31 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مظاهرة للإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب للمطالبة بفتح معبر رفح

مظاهرة أمام السفارة
مظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب

في غياب المظاهرات أمام السفارات الإسرائيلية نفسها، نظمت ما يسمى الحركة الإسلامية “إخوان” مظاهرة في تل أبيب تطالب بفتح  معبر رفح.

وشنت وسائل إعلام صهيونية حملة مسمومة لتشويه صورة مصر، في محاولة تسييس المساعدات الإنسانية وإلقاء اللوم على القاهرة، وذلك في مسعى من حكومة الاحتلال للهروب من الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها في قطاع غزة.

مظاهرة في تل ابيب لفتح معبر رفح

وأكدت مصر مرارا التزامها بتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وطالبت مرارا بضرورة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي القطاع.

وبذلت الخارجية المصرية جهودا دبلوماسية للضغط على دولة الاحتلال لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، ولعبت القاهرة دورا بارزا للوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لسفارات الإسرائيلية مصر رفح السفارة المصرية في تل أبيب

مواد متعلقة

عبور 20 شاحنة مساعدات إغاثية إماراتية معبر رفح البري تمهيدا لدخولها غزة

6 آلاف طن، قافلة مساعدات إنسانية جديدة تعبر معبر رفح إلى غزة

الأكثر قراءة

مظاهرة للإخوان أمام السفارة المصرية في تل أبيب للمطالبة بفتح معبر رفح

وكيل كولر يعلن حل أزمة عقد المدرب وديا مع الأهلي

آدم كايد يقود تشكيل الزمالك ضد غزل المحلة في المباراة الودية

ما حقيقة اقتراب بيرسي تاو من الانتقال إلى الزمالك؟

في تطور مثير، ترامب يعترف لأكبر متبرع يهودي: شعبي بدأ يكره إسرائيل

فيريرا يخطر جون إدوارد: لن أفرط في هذا اللاعب

بطرس دانيال يكشف الوصية الأخيرة للفنان لطفي لبيب

حركة تنقلات موسعة بين ضباط الشرطة ورؤساء المباحث بمديرية أمن بني سويف

خدمات

المزيد

خطوة بخطوة، إجراءات التقديم في كلية الشرطة 2025

تعرف على أسعار الأسمنت اليوم الخميس 31-7-2025 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

قراءة القرآن نقطة تحول في حياته.. مشوار الكوميديان المناضل لطفي لبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ظهور المهدي من علامات الساعة الكبرى أم الصغرى؟

هل يجوز الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم السفر في المنام وعلاقته بمواجهة تحديات وصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads