حسين فهمي ينفي وجود منافسة بين مهرجاني القاهرة والجونة

أكد الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنه يشارك في مهرجان الجونة السينمائي الدولي بصفته فنانًا مدعوًا، مشددًا على أن العلاقة بين المهرجانين قائمة على التعاون لا التنافس.

تعاون بين المهرجانين

وقال حسين فهمي خلال لقائه بقناة “النهار” على هامش حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثامنة: "هناك تعاون شديد بين مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة، ومفيش تنافس بينا، بالعكس فيه تقارب ويهمنا جميعًا نجاح مهرجان الجونة لأننا كسينمائيين هدفنا واحد وهو دعم صناعة السينما في مصر".

متابعة فنية وتحضيرات للقاهرة السينمائي

وأضاف أنه يتابع عروض الأفلام في الجونة من منظور مهني، قائلًا: "أنا بتفرج على الأفلام بصفتي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، وبشوف فيلم الافتتاح وبقرر فيلم الافتتاح من خلال مشاهدة عدد من الأفلام المشاركة".

موعد مهرجان القاهرة السينمائي

واختتم فهمي حديثه بالإشارة إلى أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي سينطلق في 12 نوفمبر المقبل، معبرًا عن تفاؤله بدورة مميزة هذا العام.

