ماريان خوري: الاحتفال بمئوية يوسف شاهين ينطلق من مهرجان الجونة

قالت ماريان خوري، المدير الفني لـ مهرجان الجونة السينمائي، إن التحضيرات للدورة الثامنة بدأت منذ عام كامل، مضيفة: “أنا ابنة أخت المخرج الراحل يوسف شاهين، ومن الرائع أن نحتفل بمئويته هذا العام، وأول محطة للاحتفال ستكون من مهرجان الجونة”.

نقطة انطلاق الاحتفال بمئوية يوسف شاهين

وأضافت خوري خلال حديثها بقناة “النهار” على هامش مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة: "فيلم (باب الحديد) سيكون نقطة الانطلاق للاحتفال بالمئوية، فـ يوسف شاهين هو الأب الروحي لكثير من السينمائيين، ليس في مصر فقط، بل في العالم العربي والعالم كله."

"إسكندرية كمان وكمان".. الأقرب إلى القلب

وأوضحت خوري أن أقرب أفلام يوسف شاهين إلى قلبها هو "إسكندرية كمان وكمان"، قائلة: "كنت وقتها حامل، وشعرت أن يوسف شاهين في هذا الفيلم حقق كل أحلامه، جمع بين الخاص والعام، والسياسة والفن والنقابة، وكل ما كان يشغله."

"إسكندرية ليه" وفكر مختلف

كما أشارت إلى أن فيلم "إسكندرية ليه" كان قد مُنع لفترة، مؤكدة أن شاهين كان يمتلك رؤية وفكرًا مختلفين دائمًا، وهو ما جعله أحد أبرز المبدعين في تاريخ السينما المصرية والعربية.

حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

ويشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي حضورًا فنيًّا وسينمائيًّا وإعلاميًّا كبيرًا، كما يضم برنامج حفل الافتتاح العديد من المفاجآت المرتقبة لجمهور السينما.

واختار مهرجان الجونة السينمائي فيلم “عيد ميلاد سعيد” للمخرجة سارة جوهر، ليكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة من عمر المهرجان.

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في الدورة الأخيرة من مهرجان ترايبيكا السينمائي 2025، حيث حصد ثلاث جوائز رفيعة: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة والتي نالتها جوهر.

كما وقع اختيار الفيلم من اللجنة المشكلة من قبل نقابة السينمائيين ليمثل مصر رسميًّا في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي (غير ناطق بالإنجليزية).

الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب (مخرج فيلمي 678 واشتباك)، كما شارك دياب في إنتاج الفيلم إلى جانب أحمد الدسوقي، وأحمد عباس، وأحمد بدوي، وداتاري ترنر، والممثل والمنتج الأمريكي جيمي فوكس.

ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، ويروي فيلم “عيد ميلاد سعيد” قصة توحة، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل.

