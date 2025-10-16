هل يشترط فتح حساب لاستخراج بطاقة ميزة في البنك الزراعي ؟

يستفسر العديد من عملاء البنك الزراعي حول إمكانية إصدار بطاقة ميزة دون فتح حساب بنكي.

وأوضح مسؤولون البنك الزراعي أنه ليس هناك إلزام على العملاء بفتح حساب للحصول على بطاقة ميزة في الفروع.

وتشمل خصائص بطاقة ميزة في فروع البنك الزراعي مايلي:

تصدر البطاقة مجانًا وبدون مصاريف سنوية.

إمكانية استخدامها بواسطة ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والجهات الحكومية.

تنفيذ كافة المعاملات عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

سهولة الإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

سحب نقدى من ماكينات الـ POS داخل فروع البنك الزراعي المصري.

الحد الأقصى للرصيد 20 ألف جنيه.

الحد الأقصى للشراء 15 ألف جنيه.

مدة صلاحية البطاقة 3 سنوات.

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي

تفعيل بطاقة ميزة الزراعي من خلال ماكينات الـ POS بفروع البنك.

من جانب آخر يبحث الكثير من عملاء البنك الزراعي عن طريقة تمويل المشروعات الصناعية الصغيرة لهم.

وقال مسئولو البنك الزراعي إن هناك عدة خطوات أساسية وتجهيز مستندات مطلوبة لضمان إتمام التمويل لمشروعات العملاء.

وأوضح مسئولو البنك الزراعي، أنه لا بد من أن تتضمن أوراق القرض في الأنشطة الصناعية دراسة جدوى للمشروع.

وحدد البنك الزراعي تفاصيل خدمات تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء.

وتشمل القائمة تمويل شراء خطوط الإنتاج والخامات اللازمة للتشغيل الخاصة بعملية التصنيع والإنتاج.

مستندات تمويل الأنشطة الصناعية

وفيما يخص المستندات المطلوبة لمشروع تمويل الأنشطة الصناعية بالمصانع للعملاء في البنك الزراعي ما يلي:

آخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن الثلاث سنوات الأخيرة.

مستخرج حديث من السجل التجاري.

البطاقة الضريبية

شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.

أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضى والمباني

بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

ومن جانب آخر يقدم البنك الزراعي خدمات عديدة لعملائه خاصة من الفلاحين، وفي مقدمة تلك الخدمات عدد من القروض المتنوعة التي تستهدف تسهيل العمل على المزارعين، باستخدام الآلات الحديثة والميكنة وكذلك توفير مياه الري.

وتشمل قائمة القروض المتاحة للفلاحين في البنك الزراعي ما يلي:

1- قرض المحاصيل

- قيمة القرض: تختلف حسب نوع المحصول وعدد الأفدنة

- فترة السداد: عام

- سعر الفائدة: 5% متناقصة

المستندات:

- صورة البطاقة الشخصي

- إيصال مرافق فقط

2- قرض التحول نحو الري الحديث

- قيمة القرض: 2 مليون جنيه

- سعر الفائدة: فائدة صفرية

- مدة السداد: 10 سنوات

المستندات:

- صورة البطاقة الشخصي

- إيصال مرافق فقط

