مش راضي بـ 17 مليون جنيه، أحمد عبد القادر يصدم الأهلي لتجديد عقده

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن إدارة النادي الأهلي قدمت عرضًا رسميًّا للاعب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الفريق، يتضمن حصوله على 17 مليون جنيه سنويًا دون احتساب عوائد الإعلانات.

ملف التجديد لأحمد عبد القادر

وأوضح الغندور خلال تصريحات عبر برنامجه "ستاد المحور"، أن اللاعب تلقى العرض بشكل رسمي من لجنة التخطيط وإدارة التعاقدات، وتم منحه مهلة محددة للرد النهائي على العرض خلال الأيام المقبلة، خاصة مع رغبة النادي في حسم ملف التجديد قبل انطلاق النصف الثاني من الموسم.

وأشار الغندور، إلى أن عبد القادر أبدى تحفظه على العرض المادي، معتبرًا أنه لا يتناسب مع قيمته داخل الفريق ولا مع ما يحصل عليه بعض زملائه من اللاعبين الدوليين وأصحاب العقود المرتفعة.

وأكد الغندور، أن اللاعب تحدث مع المقربين منه، وأبدى رفضه المبدئي للعرض المقدم من النادي، مؤكدًا أنه ينتظر تحسين القيمة المالية قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن التجديد أو دراسة عروض أخرى حال فتح الباب أمام رحيله في المستقبل.

موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البورندي في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

تقام مباراة الأهلي أمام نادي إيجل نوار البوروندي في الرابعة عصر يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ملعب إنتواري بالعاصمة بوجمبورا.

قائمة الأهلي لمواجهة إيجل نوار

أعلن ييس توروب، المدير الفني الجديد للفريق الأول بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة إيجل نوار في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد سفر الأهلي إلى رواندا

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي إلى بوروندي غدًا الخميس 16 أكتوبر، برئاسة محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي، على متن طائرة خاصة لتجنب الإرهاق وضمان أفضل استعداد ممكن قبل المواجهة المرتقبة.

وتشهد المباراة الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الدنماركي ييس توروب، الذي تولى مؤخرًا القيادة الفنية للفريق بعقد يمتد لعامين ونصف.

وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

