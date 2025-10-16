النيابة تبدأ التحقيق في واقعة سقوط مسن من أتوبيس بالمنصورة

أمر المحامي العام المستشار محمد شوقي بفتح تحقيق عاجل في واقعة سقوط مواطن مسن بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر منعه من استقلال ميني باص وسقوطه أرضًا بطريقة أثارت موجة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكلف المحامي العام، المحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة المستشار مصطفى سمرة بمتابعة الواقعة، حيث قرر الأخير إحالة القضية إلى المستشار مصطفى تركيا، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، الذي كلف بدوره المستشار محمد اللبيشي مدير نيابة أول المنصورة الجزئية ببدء التحقيقات تحت إشرافه.

وتعود تفاصيل الحادث إلى قيام سائق وتباع يعملان على خط ميني باص بمدينة المنصورة بمنع المواطن فوزي عوض علي عوض، 73 عامًا، من قرية ميت النحال بمركز دكرنس، من استقلال الميني باص، ما أدى إلى سقوطه على وجهه وسط الشارع، في مشهد وثقته كاميرات المواطنين وانتشر بشكل واسع على مواقع التواصل.

وحرر المواطن محضرًا رسميًا بقسم أول المنصورة يحمل رقم 29401 جنح أول المنصورة، اتهم فيه السائق والتباع بتعريض حياته للخطر، ومنعه من التحميل، والتخلي عن مساعدته، والتعامل معه بطريقة غير إنسانية رغم كبر سنه.

القبض على المتهمين وتحديد الميني باص

وبعد انتشار الفيديو، كثّفت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية جهودها لتحديد هوية المتورطين، وتمكنت إدارة المرور من ضبط الميني باص المتسبب في الحادث، وتحديد وضبط السائق والتباع، والتحفظ على المركبة لحين عرضها على النيابة العامة.

اتهامات النيابة للمتهمين

وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها: تعريض حياة مواطن للخطر، الاعتداء عليه بدفعه، منع التحميل، التخلي عن تقديم المساعدة، التجاهل المتعمد للواقعة

وأثار الفيديو ردود فعل غاضبة من المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا المشهد بأنه يمثل "انتهاكًا لكرامة كبار السن"، وطالبوا بمحاسبة المتسببين بشكل عاجل ورد الاعتبار للمواطن المجني عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.