المشدد 15 سنة لـ سيدة بتهمة قتل طفلتها وإلقائها داخل صندوق قمامة في قنا

قنا، فيتو
قنا، فيتو

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود وأبو بكر ياسين بكر، وحضور أحمد سيد خليل وكيل النيابة وسكرتارية صلاح فراج وعلاء سلوك، بالسجن المشدد 15 عامًا على سيدة بتهمة قتل رضيعتها وإلقاء جثتها داخل صندوق قمامة بجوار استاد قنا الرياضي بندر قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل من عام 2025 الحالي، عندما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة رضيعة عارية داخل صندوق قمامة بجوار استاد قنا الرياضي نادي البحر في بندر قنا.

وبعد التحريات تبين أن سيدة تبلغ من العمر 27 عامًا، من خارج محافظة قنا وأسرتها تقيم في بندر، قتلت رضيعتها التي أنجبتها بسبب علاقة غير شرعية وألقت جثتها داخل صندوق قمامة بجوار استاد قنا الرياضي.

تم ضبط السيدة وإحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي قضت السيدة بتهمة قتل رضيعتها غير الشرعية وإلقاء جثتها داخل صندوق قمامة في بندر قنا.

الجريدة الرسمية