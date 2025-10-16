محافظ الغربية يفتتح أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة

افتتح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية اليوم الخميس، مدرسة المهندس عبد الخالق عياد للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة بمدينة كفر الزيات والتي تُعد ثالث مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمحافظة الغربية وأول مدرسة متخصصة في مجالات الغاز والطاقة المتجددة على مستوى عروس الدلتا.

جاء ذلك بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، ومحمد توفيق مشرف الوزارة علي المدرسة، والمهندسة سحر محمد عبد الحميد مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بالغربية.

و تُقام المدرسةعلى مساحة ١٤٦٥ مترًا مربعًا وتضم ٩ فصول دراسية و٨ حجرات إدارية و١٧ دورة مياه، بالإضافة إلى معامل متخصصة في مجالات الغاز والطاقة الشمسية والكمبيوتر والعلوم وتستوعب في مرحلتها الأولى ٦٢ طالبًا.

وأوضح محافظ الغربية أن المدرسة تأتي كإضافة نوعية جديدة ضمن منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وتهدف إلى تخريج كوادر فنية مؤهلة ومدرَّبة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الغاز الطبيعي وتحويل المركبات للعمل بالغاز.

ثم تفقد المحافظ الفصول الدراسية والمعامل المتخصصة التي تضم معمل الغاز الطبيعي ومعمل الطاقة الشمسية ومعمل الكمبيوتر ومعمل العلوم والكيمياء مشيدًا بمستوى التجهيزات والبنية التحتية المتطورة ومؤكدًا أن المدرسة تمثل نموذجًا فريدًا في دمج التعليم التطبيقي بالتدريب العملي داخل بيئة تعليمية حديثة.

وأشاد اللواء أشرف الجندي بالدور الكبير الذي يقوم به ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وجهوده الواضحة في تطوير منظومة التعليم الفني بالمحافظة، مؤكدًا أن ما تحقق من نقلات نوعية في هذا الملف يعكس رؤية واعية وإدارة ناجحة أثمرت عن إنشاء مدارس تطبيقية متطورة تتماشى مع متطلبات سوق العمل وتخدم خطط التنمية المستدامة.

كما وجه المحافظ الشكر لقيادات المديرية والعاملين بقطاع التعليم الفني، مشددًا على استمرار دعم المحافظة لهذا القطاع الحيوي لما يمثله من ركيزة لبناء الإنسان المصري وتأهيل الكوادر الشابة في المجالات الصناعية والتكنولوجية.

وخلال جولته تبادل المحافظ الحديث مع الطلاب والمعلمين موجهًا لهم رسالة تحفيزية قال فيها: أنتم مستقبل مصر الصناعي وهذه المدرسة جاءت لتمنحكم علمًا وخبرة تؤهلكم للمنافسة في سوق العمل الحديث فاجعلوا من اسم الراحل عبد الخالق عياد قدوة في الإخلاص والانتماء للوطن.

واستمع المحافظ إلى آراء الطلاب حول التجربة الجديدة في التعليم الفني التطبيقي ومدى استفادتهم من البيئة التعليمية الحديثة.

