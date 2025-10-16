عاد لينتقم، مدحت شلبي يجر شكل سيد عبد الحفيظ في أول ظهور بعد الإيقاف (فيديو)

عاد الإعلامي مدحت شلبي للظهور مجددًا عبر برنامجه التلفزيوني "مساء الأنوار"، بعد فترة من الإيقاف إثر الهجوم الذي شنه مؤخرًا على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.



وشن “شلبي” عبر قناة "إم بي سي"، انتقادات مبطَّنة إلى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالأهلي والمرشح حاليًّا لعضوية مجلس إدارة النادي الأحمر، من خلال إشادته القوية بـ وليد صلاح الدين، مدير الكرة الحالي للفريق.

ولم يدع شلبي تصريحات عبد الحفيظ تمر مرور الكرام، وقال في برنامجه: "وليد صلاح الدين إذا أُتيحت له الفرصة كاملة وابتعد عنه الحاقدون، سيكون أفضل مدير كرة خلال السنوات العشر الماضية".



وأضاف: "تابعت وليد، فهو لا يقف على الدكة. عمال على بطال يتكلم أو يقوم بحركات لجذب مشاعر الجماهير كما كنا نرى سابقًا. أعتقد أن وليد هو الرجل المناسب في المكان المناسب، فهو اسم كبير وكان لاعبًا أساسيًّا وليس احتياطيًّا ينزل دقائق معدودة، وهو نجم كرة حقيقي، واللاعبون يحبونه، ويتمتع بأخلاق عظيمة وفكر رائع، ويعرف متى يتحرك من على الدكة ليُضفي اللقطة الجميلة، وليس صاحب شو أو استعراض لجذب الكاميرات".

مدحت شلبي: وليد صلاح الدين مثال لمدير الكرة المحترم الذي يعطي للمنصب قيمة



وتابع شلبي: "مدير الكرة عمله معروف، وليس من مهامه القفز والصراخ كما رأينا في أوقات سابقة. لن نرى مع وليد صلاح الدين المشاكل التي حدثت مع بعض المديرين السابقين، سواء لاعب يضرب زميله أو يرفض مصافحة مدربه، ولن أذكر أسماء فأنتم تعرفون. لكن الشطارة في الكلام تُقنع البعض أحيانًا، أما وليد فهو اسم كبير ولاعب رائع، ولم يكن يومًا احتياطيًّا".



وكان سيد عبد الحفيظ وجّه انتقادات صريحة لشلبي عقب هجوم الأخير على الخطيب وقال في تصريحات تليفزيونية: "نصيحتي للكابتن مدحت شلبي أن تكون عزيزًا وغاليًا وأنت بعيد، أحسن ما تبقى بلا قيمة وأنت موجود".

وكان شلبي وجّه انتقادات إلى الخطيب، ملمحًا إلى أنه لم يسافر مؤخرًا مع بعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية التي أُقيمت في أمريكا، بسبب عدم تمكنه من الحصول على تأشيرة السفر، وليس نتيجة تداعيات مرض.

ومن جانبه خرج النادي الأهلي في بيان رسمي للرد على هذه الإدعاءات، ناشرًا صور وبيانات تؤكد عكس ما قاله شلبي، ليتحول الأمر إلى أزمة كبيرة، انتهت بإيقاف برنامجه مؤقتًا.

