الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب

فاز منتخب الأرجنتين على نظيره منتخب كولومبيا بهدف نظيف في نصف نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقامة في تشيلي.

واستطاع منتخب الأرجنتين تسجيل الفوز على كولومبيا في الشوط الثاني، في الدقيقة الـ72، عن طريق اللاعب ماتيو سلفيتي ليضرب التانجو موعدا مع المغرب في النهائي.

وكان المنتخب المغربي للشباب حقق إنجازا تاريخيا بوصوله المباراة النهائية من منافسات كأس العالم للشباب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب فرنسا بالركلات الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

وتجري المباراة النهائية لكأس العالم للشباب بين المغرب والأرجنتين يوم الإثنين المقبل في منتصف الليل.

