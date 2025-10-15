وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي

بحث الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور صالح الحسناوي، وزير صحة العراق، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي.

جاء ذلك على هامش فعاليات الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ72 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية، والتي تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري.

العراق يمتلك تاريخًا طويلًا في مجال المنظومة الصحية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اللقاء ناقش مستجدات العمل بالملفات المشتركة بين مصر والعراق، التي تمثل نموذجًا للتعاون الدائم والمستمر، مؤكدًا أن العراق يمتلك تاريخًا طويلًا في مجال المنظومة الصحية، رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.



وأضاف الدكتور عبد الغفار أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية العراقية في مصر، وبحث فرص التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات؛ خاصة في قطاع الصناعات الدوائية، بما يسهم في دعم القدرات الفنية وتوطين الخبرات لدى الجانبين.

الدواء المصري يتمتع بحضور واسع في السوق العراقي



من جانبه، أشاد الدكتور صالح الحسناوي، وزير الصحة العراقي، بالتطور الواضح الذي تشهده العلاقات بين مصر والعراق، خاصة في المجالين الاقتصادي والصحي، لافتًا إلى وجود تعاون كبير في مجال البنية التحتية الصحية؛ حيث تنفذ شركات مصرية 3 مشروعات لمستشفيات تُعد من بين الأهم في العراق، ما يعكس الثقة الكبيرة في الكفاءة المصرية بهذا القطاع الحيوي، كما أكد أن الدواء المصري يتمتع بحضور واسع في السوق العراقي، سواء على مستوى القطاع الخاص أو الحكومي.



حضر اللقاء: الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة، الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة أكديما، الدكتور راضي حماد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، الدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.