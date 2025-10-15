تعرف على مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي للراغبين في حجز برامج الحج السياحي للموسم القادم 1447 هـ/2026، وتصل إلى 120 ألف جنيه لبرامج الحج السياحي 5 نجوم كدانة بالإضافة إلى 15 جنيها رسوم إلكترونية لا ترد.

مبالغ جدية حجز برامج الحج السياحي



وتضمنت ضوابط الحج السياحي للموسم القادم تحصيل 80 ألف جنيه لبرامج الحج السياحي 5 نجوم مخيمات بالإضافة إلى 150 جنيها رسوم لا ترد كخدمات إلكترونية، كما سيتم تحصيل مبلغ 50 ألف جنيه للراغبين في حجز برامج الحج السياحي الاقتصادي بالإضافة إلى 150 جنيها كخدمات إلكترونية.

وتضمنت الضوابط تحصيل 30 ألف جنيه من المواطنين الراغبين في حجز برامج الحج السياحي للمستوي البري بالإضافة إلى 150 جنيها كخدمات إلكترونية.

واعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لـ الحج السياحي للموسم القادم 1447 هـ/ 2026.

موعد إجراء قرعة الحج السياحي

وتضمنت الضوابط السماح للمواطنين الراغبين في التقدم لحجز برامج الحج السياحي 1447هـ حتى يوم ٣٠ أكتوبر على أن تجرى القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج الفائزين يوم 4 نوفمبر المقبل.



اعتماد ضوابط الحج السياحي

وتضمنت الضوابط المنظمة للحج السياحي، تحديد 30 ألفا و500 تأشيرة الحج السياحي للموسم الجاري، وذلك بمعدل 5 آلاف و700 تأشيرة لبرامج الحج السياحي للمستوى البر، و17 ألفا و60 تأشيرة لبرامج الحج السياحي الاقتصادي طيران، و7 آلاف و740 تأشيرة لبرامج الحج السياحي 5 نجوم.

وتضمنت الضوابط تحديد أسعار برامج الحج السياحي وتبدأ من 220 ألف جنيه لبرامج الحج السياحي للمستوى البري والتي سيقيم فيها حجاج بيت الله الحرام في مناطق العزيزية والزاهر والنزهة، فيما تصل أسعار برامج الحج السياحي للمستوى البري “موسم كامل” بفنادق مكة المكة من 1250 وحتى 2000 متر بسعر 240 ألف جنيه، وتصل إلى 250 ألف جنيه لبرامج الحج السياحي للمستوي البري موسم كامل بفنادق مكة المكرمة وحتى 1250 مترا، وذلك بإجمالي 7500 تأشيرة حج.

أسعار برامج الحج السياحي

قرر اللجنة العليا للحج والعمرة تخصيص 17 ألفا و60 تأشيرة لبرامج الحج السياحي الاقتصادي طيران، وتصل أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي طيران (أ) موسك كامل بفنادق مكة المكرمة وحتى 1250 مترا إلى 285 ألف جنيه، فيما تصل أسعار الحج السياحي اقتصادي طيران (ب) موسم كامل بفنادق مكة المكرمة من 1250 إلى 2000 متر بسعر 265 ألف جنيه.

كما تصل أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي طيران (ج) تسكين في المناطق المعتاد عليها مثل العزيزية والنزهة والزاهر بسعر 245 ألف جنيه.

أسعار برامج الحج السياحي 5 نجوم

كما قررت اللجنة تخصيص 7 آلاف و740 تأشيرة لبرامج الحج السياحي 5 نجوم، وتصل أسعار البرامج إلى 645 ألف جنيه لبرامج الحج السياحي 5 نجوم « كدانة» صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 مترا، والذي سيقيم فيه الحجاج في عمائر سكنية في مشعر منى، وتصل إلى 560 ألف جنيه للبرامج 5 نجوم (أ) صف أول مباشر على الحرم وحتى 250 مترا.

وتصل أسعار برامج الحج السياحي 5 نجوم (ب) صف ثاني مباشر على الحرم من 250 إلى 1250 مترا، حيث أكدت اللجنة أن كافة الأسعار السابقة لا تشمل أسعار تذاكر العبارات بالنسبة لبرامج الحج البري أو أسعار تذاكر الطيران بالنسبة للبرامج الحج الاقتصادي وبرامج 5 نجوم أو أسعار برامج التحسين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.