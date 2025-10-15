الخميس 16 أكتوبر 2025
طلاب طب قصر العيني يحققون مراكز متقدمة في المنافسات الرياضية بجامعة القاهرة

طلاب قصر العيني في
طلاب قصر العيني في مسابقات جامعة القاهرة
حقق طلاب كلية طب قصر العيني مراكز متقدمة في أكثر من لعبة بالأنشطة الرياضية بجامعة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار دعم الكلية لطلابها في مختلف الأنشطة الجامعية، حيث شهدت الفترة الأخيرة مشاركة متميزة لعدد من طلاب وطالبات الكلية في المنافسات الرياضية على مستوى جامعة القاهرة.

ووجّه الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، التهنئة للطلاب الفائزين، مثمنًا جهودهم ومؤكدًا أن الكلية تحرص على تشجيع طلابها على المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والثقافية إلى جانب التحصيل العلمي.

وجاءت نتائج طلاب الكلية على النحو التالي:

في السباحة طالبات، حصلت نور محمد علي على المركز الأول في سباق ١٠٠ متر حرة، والمركز الثاني في سباق ٢٠٠ متر حرة.
وفي السباحة طلبة، حصل أحمد حاتم حسن مركز ثانى ١٠٠صدر  ومركز ثانى ٢٠٠ صدر وثالث تتابع  ومعاذ وائل سيد مركز ثانى ٥٠ حره و١٠٠ حره وثالث تتابع وإياد إسماعيل كامل على مركز الثاني ٥٠ صدر وثالث تتابع، بينما جاء محمود محمد محمود بركات في المركز الثالث تتابع.

وفازت شذى محمد أحمد وملك شريف محمد بالمركز الأول في البادل طالبات، كما حصدتا مراكز متقدمة في فئة "الميكس" بحصول ملك شريف على المركز الأول وشذى محمد أحمد على المركز الثاني.
أما في البادل طلاب، فقد فاز زياد تامر رجب وسيف الدين محمد بالمركز الأول، وهشام أحمد فتحي وعلي فادي حسين بالمركز الثاني، وأدهم إمام محمد وياسين علاء الدين عادل بالمركز الثالث، فيما جاءت نتائج فئة "الميكس" بفوز زياد تامر رجب بالمركز الأول وسيف الدين محمد منصور بالمركز الثاني، كما حقق الثنائي زياد تامر رجب وملك شريف محمد المركزين الأول والثاني.

وفي تنس الطاولة طالبات، أحرزت رؤى صلاح أحمد زكي المركز الأول، وسارة رائد عبد الحفيظ المركز الثالث.

وتأتي هذه المشاركة تحت إشراف الدكتورة حنان مبارك، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبدعم من إدارة رعاية الشباب بالكلية.

الجريدة الرسمية