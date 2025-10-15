مايا مرسي: 599 ألف طن مساعدات إنسانية وإغاثية دخلت غزة (فيديو)

قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ مصر قدمت منذ بداية الأزمة أكثر من 599 ألف طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة خلال 735 يومًا، مشيرة إلى أن هذه الجهود تمت عبر الآلية الوطنية لإنفاذ المساعدات المتمثلة في الهلال الأحمر المصري، وبالتعاون مع 59 دولة وأكثر من 15 مؤسسة أممية ودولية، من بينها الصليب الأحمر، ومنظمات الهلال الأحمر، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي.

وأضافت في لقاء مع كريم كمال مراسل قناة إكسترا نيوز، أنّ قوافل "زاد العزة" وحدها قدمت أكثر من 62 ألف طن من المساعدات، في إطار الجهود المصرية المكثفة لدعم الأشقاء في القطاع.

وتابعت، أن مصر قدمت نموذجًا فريدًا في العمل الإنساني من خلال المطابخ الميدانية في مدينة العريش، التي تُعد الوجبات فيها ويتم إرسالها مباشرة إلى داخل غزة، مؤكدة أن برنامج الغذاء العالمي (WFP) أقر هذا النموذج بوصفه أول تجربة إنسانية من نوعها عالميًا.

وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن مصر قالت "لا للتهجير" منذ اللحظة الأولى، مؤكدة أن القيادة المصرية نجحت في تثبيت هذا الموقف على المستوى الدولي، بينما تواصل اليوم القول "نعم للمساعدات الإنسانية"، من خلال تكثيف تدفقها إلى القطاع دون أي عرقلة أو قيود.

وأشارت إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في ضمان تدفق عادل وكافٍ للمساعدات استعدادًا لفصل الشتاء، مع التركيز على المواد الغذائية والإغاثية والطبية.



