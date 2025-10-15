الخميس 16 أكتوبر 2025
فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية للحصول على شقق زهرة العاصمة

شريف الشربيني
شريف الشربيني

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لا صحة لما يتم تداوله فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن إيقاف إجراءات التخصيص للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة، وأن خطوات حجز الوحدات تتم بشفافية كاملة طبقًا للقواعد الموضوعة.
وأضاف وزير الإسكان أنه فى إطار حرص الوزارة على تحقيق مبدأ العدالة، فإنه قد تقرر فتح باب التظلمات للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على وحدات سكنية بمشروع زهرة العاصمة.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة حريصة كل الحرص على متابعة الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها للتيسير على الموظفين المُنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

