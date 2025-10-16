معدلات تنفيذ شقق سكن لكل المصريين بالعلمين الجديدة

كشف الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، عن معدلات تنفيذ مشروع شقق سكن لكل المصريين بالمدينة، مؤكدًا أنه يضم 83 عمارة سكنية، بنسبة إنجاز بلغت نحو 70%، وبتكلفة إجمالية تُقدر بحوالي 2 مليار و200 مليون جنيه، مؤكدًا حرص الجهاز على متابعة التنفيذ أولًا بأول لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الأعمال.



شدد رئيس الجهاز على ضرورة رفع كفاءة المظهر العام وتحسين الهوية البصرية للمنطقة، مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة تُعد من أجمل المدن المصرية، ويجب أن تظهر مشروعاتها بالشكل اللائق من حيث جودة التنفيذ وتناسق التصميم.



كما وجّه بتكثيف أعمال النظافة العامة وصيانة الأرصفة وجوانب الطرق، وتحسين الرؤية البصرية والمظهر الحضاري بالمنطقة، إلى جانب الاهتمام بأعمال الزراعة والمسطحات الخضراء بما يعزز من جودة المشهد العام.



وكلف الدكتور خلف الله نائب رئيس الجهاز، بزيادة أعداد العمالة ورفع معدلات الأداء في أعمال النظافة والمرافق والزراعة، مع المتابعة اليومية للموقف التنفيذي وسرعة إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.



كما وجّه بتكليف عدد من المهندسين لمتابعة جودة الطرق وتلافي أي ملاحظات فنية، وإعداد تقرير شامل يُعرض على رئاسة الجهاز حول حالة التنفيذ بمواقع العمل المختلفة.



وفى سياق متصل، شدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام بجودة التشطيبات وسرعة الإنتهاء من أعمال تنفيذ السوق التجاري بالمنطقة،وفق المعايير المطلوبة، مع تلافي أي ملاحظات لضمان جاهزية المشروع للتشغيل.

واختتم الدكتور مهندس محمد خلف الله جولته مؤكدًا على أهمية تنسيق الجهود بين الإدارات المختلفة لتحقيق أعلى معدلات الأداء والالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات، بما يُظهر مدينة العلمين الجديدة بالصورة التي تليق بمكانتها كإحدى المدن العالمية على أرض مصر.



وأوضح أن تلك الخطوة تأتى فى ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لجميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ والمظهر العام.

