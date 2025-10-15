الخميس 16 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة غدا الخميس، حيث يسود طقس خريفى معتدل أغلب الأنحاء، مائل للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

رياح لطيفة على الجنوب ورذاذ خفيف على القاهرة الكبرى، تفاصيل طقس غدا الأربعاء


الطقس غدا فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  19  ودرجة الحرارة العظمى 28

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  18 و درجة الحرارة العظمى 29

بنها: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى  28

الإسكندرية:درجة الحرارة: 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 26

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16  و درجة الحرارة العظمى 28

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 26

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 27

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  29

السويس: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى: 28

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 32  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 29

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  17 ودرجة الحرارة العظمى 29  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة  الحرارة العظمى 30

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 16  ودرجة الحرارة العظمى:  30

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  19 ودرجة الحرارة العظمى 32.

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة  23  ودرجة الحرارة العظمى 38  
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا الخميس درجات الحرارة غدا طقس غدا الأربعاء

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا، أمطار خفيفة على هذه المناطق

ارتفاع الأمواج يصل لـ3 أمتار، تحذير من اضطراب الملاحة بخليج السويس

شبورة ورياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

القاهرة 28 والصعيد يعود لـ"قديمه"، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

من الوجه البحري إلى حلايب، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

الأكثر قراءة

عاد لينتقم، مدحت شلبي يجر شكل سيد عبد الحفيظ في أول ظهور بعد الإيقاف (فيديو)

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي مجددا وانخفاض 10 جنيهات في المكرونة

موعد مباراة المغرب والأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب

الأرجنتين يضرب موعدا مع المغرب في نهائي كأس العالم للشباب

من الشمال إلى الجنوب، تحذير من 4 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

اليوريا تواصل الارتفاع وانخفاض السلفات، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

خياران أحلاهما مر، اتحاد طنجة يهدد الزمالك بشأن صفقة عبد الحميد معالي

بعد السخرية من صورته، من هو "السيد المسكين" الملازم لباب السيد البدوي؟

خدمات

المزيد

هل يمكن الحصول على مخالصة الإسكان من الإنترنت البنكي في بنك القاهرة؟

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

بعد دعوة الرئيس للانعقاد السبت.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 16 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية