ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

طقس اليوم، تسود الآن أجواء مائلة للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر.

عودة الموجة الحارة للصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء

طقس غدا الاثنين، نشاط للرياح وأمطار خفيفة على هذه المناطق


وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء ملابس خريفية بكُم خاصة للأطفال أو اصطحاب جاكيت خفيف خلال هذه الفترات لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وأكدت الأرصاد أن الطقس ما زال مائلًا للحرارة إلى حار خلال  فترات النهار على أغلب الأنحاء.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس خريفي معتدل  نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  28

درجة الحرارة الصغرى: 19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 22

