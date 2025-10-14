الأربعاء 15 أكتوبر 2025
أخبار مصر

رياح لطيفة على الجنوب ورذاذ خفيف على القاهرة الكبرى، تفاصيل طقس غدا الأربعاء

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

 

خريفي معتدل، حالة الطقس غدا الأربعاء في مصر

طقس الإثنين، تحذير من اضطراب حركة الملاحة بالبحر الأحمر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد يعمل على تلطيف الاجواء فى فترات الليل وأثناء الظل


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، ويسود طقس خريفى معتدل نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر  الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  على  السواحل الشمالية وحارعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة فى  أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  28

درجة الحرارة الصغرى: 19

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 22
  

