أخبار الفن اليوم: نجوم العالم في ضيافة الجونة استعدادا للمهرجان، غادة عبد الرازق تتعاقد على مسلسل رمضاني جديد.. ووفاة الفنان سمير ربيع

شهدت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم الأربعاء 15 أكتوبر العديد من الأحداث والفعاليات الفنية.. نستعرض أبرز العناوين خلال نشرة فيتو الفنية:

بدأ عدد من النجوم ونجمات الفن السابع في الوصول إلى منتجع الجونة؛ استعدادا لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي المقرر انطلاقه غدا الخميس 16 أكتوبر 2025.

وكان من أبرز الحضور الفنانة إلهام شاهين، محمود حميدة، جومانا مراد والفنان حسن الرداد،كما وصل الفنان المصري العالمي أمير المصري، والإعلامية بوسي شلبي، عبير صبري والشقيقتان مي سليم وميس حمدان.

كشفت إدارة القاهرة السينمائى فى دورته الـ٤٦ عن البوستر الرسمي للدورة الـ 46 المقرر انطلاقها خلال الفترة من 12 وحتى 21 نوفمبر المقبل.

وجاء فى بيان أصدره القائمون على الدورة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي إنه نظرًا لتسارع الأحداث الإقليمية والدولية، وتزامن المؤتمر الصحفي للدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي عُقد في 12 أكتوبر، مع قمة شرم الشيخ للسلام التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة عدد كبير من قادة العالم، رأت إدارة المهرجان أن البوستر السابق لم يعد ملائمًا لروح المرحلة.

وانطلاقًا من دور المهرجان الثقافي والإنساني كمنصة تعبّر عن السينما كضمير للعالم، قررت الإدارة إصدار بوستر رسمي جديد يعكس قيم السلام والنور والأمل في مواجهة الحرب والدمار.

تعود الفنانة غادة عبد الرازق بمسلسل جديد بعنوان عاليا ومن المفترض أن يعرض في شهر رمضان 2026.

ومن المفترض أن تبدأ غادة تصوير مسلسلها الجديد خلال الأيام المقبلة، بعد التعاقد مع الأبطال المشاركين في العمل.

يدخل الفنان أحمد السقا بفيلمه الجديد هيروشيما عالم اختراق الأجهزة الإلكترونية، فيعمل فني إلكترونيات يقوم باختراق عددًا من الأجهزة الإلكترونية ويعرف العديد من الأسرار عن بعض الشخصيات الهامة مما يجعله يدخل في مشاكل عديدة معهم.

وكان قد قام السقا بتصوير المشاهد الخارجية لفيلم هيروشيما بشوارع مدينة السادس من أكتوبر وذلك بعد إجازة قصيرة قضاها برفقة أبنائه، واستغرق تصوير هذه المشاهد قرابة أسبوع ليتم تصوير بعض المشاهد الداخلية للعمل تمهيدًا لعمل المونتاج والمكساج للفيلم.

دنيا سمير غانم تحتل المرتبة الثانية كأعلى بطلة نسائية بسينمات مصر

حقق فيلم “روكي الغلابة” بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، إيرادات قوية في دور العرض السينمائي المصرية ضمن أفلام نهاية موسم الصيف 2025.

وحقق " روكي الغلابة" 60 مليون جنيه إيرادات، واضعا دنيا سمير غانم على قمة البطولات النسائية في تاريخ السينما، لتأتي مباشرة فى المرتبة الثانية عقب الفنانة منة شلبي بفيلمها “الهوى سلطان” الذي اقتنص ما يقرب من 81 مليون جنيها بدور السينما المصرية.

توفى صباح اليوم الفنان سمير ربيع أحد أبطال مسلسل سلسال الدم.

وأعلن الممثل عادل عطية من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن وفاة الفنان سمير ربيع، وكتب: “ انتقل الى رحمة الله تعالى جل جلاله أخويا وصديقى الغالي الفنان سمير ربيع أحبائي فلندع له بالرحمة والغفران”

إدوارد يعتذر عن استضافة الفنانة عزة سعید في برنامج "القاهرة اليوم" ويعد بحذف الحلقة

اعتذر الفنان إدوارد عن استضافة الفنانة عزة سعيد في برنامجه “القاهرة اليوم” وذلك عقب موجة كبير من الجدل التي أثارتها الحلقة المذاعة، حيث ظهرت الممثلة في حالة اضطراب نفسي وعدد من التصريحات الغريبة.

وكتب إدوارد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “لما فريق الإعداد بلغني بوجود الفنانة عزة سعید فرحت جدا إني هستضيف فنانة زميلة وموهوبة غايبة بقالها فترة عن الوسط الفني زي ما دايما بعمل في برنامج القاهرة اليوم وبستضيف كبار النجوم اللي أسعدونا”.

وأكد إدوارد أن سبب عدم حذف الحلقة على الفور هو أن البرنامج يذاع على الهواء مباشرة، موضحا: “لما لقيت الضيفة عندها مشكلة احترمت ده وقفلت الفقرة قبل میعادها احتراما ليها من غير ما أبين اني استغربت الكلام”.

وأضاف: “هنحذف الفيديو من على صفحة القناة لأننا بنحترم كل الناس وأنا بعتذر لو حد زعل مني أكيد مكنتش أقصد حاجة وحشة ونيتي صافية زي ما كل الناس تعرف عني إني دايما بحب وبدعم كل فنان”

