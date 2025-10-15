بدء توافد النجوم على الجونة قبل انطلاق المهرجان غدا (صور)

بدأ عدد من النجوم ونجمات الفن السابع في الوصول إلى منتجع الجونة؛ استعدادا لحضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي المقرر انطلاقه غدا الخميس 16 أكتوبر 2025.

وكان من أبرز الحضور الفنانة إلهام شاهين، محمود حميدة، جومانا مراد والفنان حسن الرداد.

كما وصل الفنان المصري العالمي أمير المصري، والإعلامية بوسي شلبي، عبير صبري والشقيقتان مي سليم وميس حمدان.

وكشف مهرجان الجونة السينمائي الستار عن أسماء أعضاء لجان تحكيم المسابقات الثلاث: الأفلام الروائية الطويلة، والوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة، وذلك قبل انطلاق نسخته الجديدة المنتظرة.

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، وسيقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

