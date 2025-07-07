الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إدوارد يكشف عن ذكرياته مع أولى أفلامه "بحب السيما"

إدوارد في برنامج
إدوارد في برنامج صاحبة السعادة، فيتو

كشف الفنان إدوارد عن ذكرياته مع أولى أفلامه في السينما وهو فيلم بحب السيما مع ليلى علوي وقال: “كان حظي حلو إن معايا فنان كبير مثل  محمود حميدة وفنانة كبيرة ليلي علوي”.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج صاحبة السعادة: "كنت مبسوط جدا إني دخلت مجال التمثيل، مؤكدا أن اغنية “ لايلو”  تعد من أهم أغانيه وسبب شهرتها هي إدخال جمل أسباني.

وكان قد كشف الفنان  إدوارد عن إصابته بمرض السرطان، والذي اكتشفه بالصدفة أثناء تعرضه لأزمة صحية، وقال إدوارد أثناء لقائه ببرنامج صاحبة السعادة، إنه أصيب بشلل في المعدة بسبب حقن التخسيس التي كان يتعاطاها قبل مشاركته في مسلسل “إش إش”.

وأضاف إدوارد أنه أثناء الفحص الطبي تبين وجود كيس مائي على الكلى، وبعد إجراء الأشعة والتحاليل اكتشف الأطباء وجود ورم سرطاني على الكلى، وكان لابد من استئصاله.

 

 

وتابع إدوارد أنه تعرض أيضًا لمشكلات في القلب، واضطر إلى عمل قسطرة بالقلب وتركيب ثلاثة دعامات.

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من النجوم دعموه في أزمته ومن بينهم الفنان أحمد السقا وهاني رمزي ومي عمر ومصطفى قمر وآخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان إدوارد ادوارد فيلم ادوارد بحب السيما صاحبة السعادة

الأكثر قراءة

نتيجتك عندنا، نتيجة الدبلومات الفنية 2025 من خلال بوابة التعليم الفني بالاسم

العقوبة المتوقعة حال إقامة الفنانة الدنماركية دعوى قضائية ضد مها الصغير

لحظة تتويج المكسيك بقيادة أجيري بلقب الكأس الذهبية أمام أمريكا (فيديو وصور)

أهداف مباراة المكسيك ضد أمريكا في نهائي الكأس الذهبية 2025 (فيديو)

أسعار الأسمدة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 في الأسواق

التعامل مع هبوط أرضي جراء كسر خط مياه مجمع محاكم الإسماعيلية (فيديو وصور)

انخفاض سعر الفراخ اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

المكسيك يقلب الطاولة أمام الولايات المتحدة ويتوج بلقب الكأس الذهبية 2025

خدمات

المزيد

حبس وغرامة، عقوبة إجراء تعديلات بالمحال العامة دون موافقة المركز المختص

أسعار الأسمدة اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 في الأسواق

بعد انخفاض البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار سيارات سوبارو خلال شهر يوليو

المزيد

انفوجراف

كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية