إدوارد يكشف عن ذكرياته مع أولى أفلامه "بحب السيما"

كشف الفنان إدوارد عن ذكرياته مع أولى أفلامه في السينما وهو فيلم بحب السيما مع ليلى علوي وقال: “كان حظي حلو إن معايا فنان كبير مثل محمود حميدة وفنانة كبيرة ليلي علوي”.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج صاحبة السعادة: "كنت مبسوط جدا إني دخلت مجال التمثيل، مؤكدا أن اغنية “ لايلو” تعد من أهم أغانيه وسبب شهرتها هي إدخال جمل أسباني.

وكان قد كشف الفنان إدوارد عن إصابته بمرض السرطان، والذي اكتشفه بالصدفة أثناء تعرضه لأزمة صحية، وقال إدوارد أثناء لقائه ببرنامج صاحبة السعادة، إنه أصيب بشلل في المعدة بسبب حقن التخسيس التي كان يتعاطاها قبل مشاركته في مسلسل “إش إش”.

وأضاف إدوارد أنه أثناء الفحص الطبي تبين وجود كيس مائي على الكلى، وبعد إجراء الأشعة والتحاليل اكتشف الأطباء وجود ورم سرطاني على الكلى، وكان لابد من استئصاله.

وتابع إدوارد أنه تعرض أيضًا لمشكلات في القلب، واضطر إلى عمل قسطرة بالقلب وتركيب ثلاثة دعامات.

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من النجوم دعموه في أزمته ومن بينهم الفنان أحمد السقا وهاني رمزي ومي عمر ومصطفى قمر وآخرين.

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