عبير صبري رفقة إدوارد وأحمد زاهر في بيروت

نشرت الفنانة عبير صبري مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث ظهرت خلالها رفقة الفنان إدوارد وزوجته والفنان أحمد زاهر وزوجته، أثناء رحلتهما الأخيرة إلى بيروت.

وأظهرت عبير صبري دعمها لإدوارد بعد محنته المرضية التي أعلن عنها، حيث كشف عن إصابته بمرض السرطان وتعرضه لأزمة في القلب.

إدوارد يكشف عن إصابته بالسرطان

وكان الفنان إدوارد قد كشف عن إصابته بمرض السرطان، والذي اكتشفه بالصدفة أثناء تعرضه لأزمة صحية، وقال إدوارد أثناء لقائه في برنامج “صاحبة السعادة”، إنه أصيب بشلل في المعدة بسبب حقن التخسيس التي كان يتعاطاها قبل مشاركته في مسلسل “إش إش”.



وأضاف إدوارد أنه أثناء الفحص الطبي تبين وجود كيس مائي على الكلى، وبعد إجراء الأشعة والتحاليل اكتشف الأطباء وجود ورم سرطاني على الكلى، وكان لابد من استئصاله.

وتابع إدوارد أنه تعرض أيضًا لمشكلات في القلب، واضطر إلى عمل قسطرة بالقلب وتركيب ثلاث دعامات.

وأوضح أن هناك عددا كبيرا من النجوم دعموه في أزمته، ومن بينهم الفنان أحمد السقا وهاني رمزي ومي عمر ومصطفى قمر وآخرين.

يذكر أن إدوارد شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل إش إش، بطولة مي عمر تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في العمل كل من: انتصار، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، طارق النهري، دينا، وآخرين.

ودارت الأحداث حول إش إش التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصة رغمًا عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة آل الجريتلي، لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتدادًا لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة.

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