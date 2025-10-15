التعليم تكشف حقيقة تأخر تسليم الكتب الدراسية للطلاب (فيديو)

الخميس 16 أكتوبر 2025
أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الكتب الدراسية تم طباعتها ووضعها فى مخازن الوزارة منذ نهاية شهر أغسطس الماضي، لتسليمها مع بداية العام الدراسي.

قال فى مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، تقديم الإعلامية بسمة وهبة المذاع على فضائية "المحور": "هناك ما يقرب من 50 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية وتم توزيع الكتب الدراسية على نسبة كبيرة منها وأن سبب تأخير تسليم باقي المدارس قد يعود إلى بعد المسافة".


وأضاف: "وزير التربية والتعليم يتابع بنفسه عملية توزيع الكتب الدراسية، والدليل على ذلك الجولات الميدانية التى يقوم بها الوزير لمدارس الجمهورية".

وأوضح: "بعض المعوقات البسيطة التى قد تقف فى وجه عملية توزيع الكتب الدراسية وتم متابعة هذه المعوقات وتم حلها، وهناك انضباط فى العملية التعليمية، ويتم متابعة ذلك بشكل رسمي يوميا".

وتابع: “لا توجد علاقة بين سداد المصروفات الدراسية وبين توزيع الكتب، وقد تكون بعض الشكاوى خاصة بأن الطالب لم يقم بسداد مصروفات العام الماضي، فلذلك تم عدم تسليمه بسدادها”.

