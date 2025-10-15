ارتفاع عدد مرشحي مجلس النواب من الأحزاب والمستقلين بالإسكندرية لـ97

استقبلت اللجنة المختصة أوراق ترشح المرشحين بانتخابات مجلس النواب في اليوم الأخير منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح الترشح يوم 8 إلى 15 أكتوبر.

كما وصل عدد المتقدمين من المرشحين لتقديم أوراق ترشحهم في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، من اليوم الأول حتى غلق اللجنة إلى 97 مرشحا، من أحزاب ومستقلين لخوض الانتخابات القادمة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، بعد انتهاء الفترة التي حددتها الهيئة لتلقى أوراق المرشحين والتي استمرت لمدة 8 أيام من يوم 8 وحتى 15 أكتوبر، على أن تعلن القائمة المبدئية بأسماء المرشحين الذين تم قبول أوراقهم بعد استيفاء المستندات والشروط غدا الخميس.

