فاطمة محروس تحصد برونزية بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

نجحت البطلة المصرية فاطمة محروس، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، في حصد الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 67 كجم سيدات ببطولة العالم المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من التاسع وحتى الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري، والتي تُقام لأول مرة في القارة الأفريقية.

وتمكنت فاطمة من رفع 136 كجم لتحصد المركز الثالث، فيما جاءت الميدالية الذهبية من نصيب الصينية جيانجين كوي التي رفعت 147 كجم، بينما فازت النيجيرية أونينيتشي مارك بالميدالية الفضية بعد رفعها 137 كجم.

وبذلك تحصد مصر الميدالية الرابعة في منافسات الكبار، بعد ذهبية محمد المنياوي في وزن 59 كجم، وذهبية ريحاب رضوان في وزن 61 كجم وبرونزية محمد صبحي في وزن 88 كجم للرجال.

يذكر أن منافسات الكبار انطلقت يوم السبت الماضي وتستمر حتى 17 أكتوبر الجاري، على أن تختتم البطولة بمنافسات الفرق للرجال والسيدات والمختلط يوم 18 من الشهر نفسه، يليها حفل الختام.

وتشارك مصر في البطولة بعدد 54 لاعبًا ولاعبة، بواقع 21 على مستوى الناشئين والناشئات، و33 على صعيد الكبار.

