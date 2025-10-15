بوسترات أبطال مسلسل ورد وشوكولاتة (صور)

طرحت منصة يانجو بلاي البوسترات الرسمية لأبطال مسلسلها الجديد ورد وشوكولاتة والمقرر عرضه قريبًا، لتشعل حماس الجمهور وتثير تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بعد فترة من طرح بوسترات الأبطال الرئيسين وهما زينة ومحمد فراج، وأبرزت البوسترات الجديدة الأبطال المشاركين في المسلسل، وجاء الورد ليأطر الصور من الأسفل، ومن أبرز الأبطال مريم الخشت وآية سليم وصفاء الطوخي ومراد مكرم.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل ورد وشوكولاتة

ويبدأ عرض مسلسل ورد وشوكولاتة على منصة “يانجو بلاي” يوم 30 أكتوبر الجاري وهو مكون من 10 حلقات، ويُشارك في بطولته كل من محمد فراج وزينة، إلى جانب نخبة من ألمع النجوم من بينهم مها نصار وصفاء الطوخي.

والمسلسل من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، ويستوحي “ورد وشوكولاتة” قصته من أحداث حقيقية شغلت الرأي العام في مصر.

وتدور قصة المسلسل حول مروة وهي إعلامية لامعة تقدم برنامجًا على إحدى القنوات الفضائية، وتشتهر بأسلوبها الجريء في طرح القضايا الصادمة.

وخلال إحدى الحلقات، تلتقي بمحامٍ يُدعى صلاح، ليكون هذا اللقاء نقطة تحول كبرى في حياتها، حيث تقع في حبه رغم ماضيه الغامض وتعقيدات حياته، لتجد نفسها ممزقة بين قلبها وعقلها.

ومع مرور الوقت، تتلقى صدمة كبرى حين يقرر تركها والعودة إلى عائلته، فتبدأ رحلة مليئة بالصراعات لكشف الحقائق.

طرح برومو مسلسل ورد وشوكولاتة

وطرحت منصة يانجو بلاي البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد “ورد وشوكولاتة”، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد فراج والفنانة زينة.

وشهد البرومو أحداثًا مشوقة حيث كشف عن علاقة سامة تجمع بين صلاح (محمد فراج) ومروة (زينة) حيث يجمعهما قصة حب عنيفة، ولكن هذا الحب لم يمنعهما من إيذاء بعضهما البعض.

