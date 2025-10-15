الأربعاء 15 أكتوبر 2025
المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات في قنا

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود وأبوبكر يسن بكر، وحضور أحمد سيد خليل، وكيل النيابة، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة وإحراز طلقات نارية دون ترخيص.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم حمدي. إ. س، البالغ من العمر 29 عامًا، تهمة الإتجار في المواد المخدرة، بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه أثناء تعاطيه المواد المخدرة، وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة وعدد من الطلقات النارية.

وأُحيلت القضية التي حملت رقم 16509 لسنة 2024 كلي قنا، والمقيدة برقم 6085 جنايات، إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها النهائي بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه.

الجريدة الرسمية