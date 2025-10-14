مستشفى قنا العام ينظم يومًا علميًا لقسم النساء والتوليد

شهد مستشفى قنا العام فعاليات اليوم العلمي لقسم النساء والتوليد، والذي تضمن ورشة عمل متميزة للتدريب على الولادة الطبيعية ومراقبة نبض الجنين قبل الولادة، وذلك في إطار توجهات وزارة الصحة والسكان للحد من الولادات القيصرية غير المبررة وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة.

جاءت الفعالية برعاية الدكتور أحمد الصادق وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، والدكتور وافي أنور عزاز رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى.

تضمن اليوم العلمي سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة التي تناولت أحدث الأساليب في تشجيع الولادة الطبيعية، وآليات مراقبة نبض الجنين باستخدام جهاز الـ CTG، بهدف رفع كفاءة الأطباء وتحسين جودة الرعاية المقدمة للأم والجنين.

وألقى المحاضرات كل من:الدكتور محمود الرشيدي أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة الأزهر،الدكتور مصطفى خضري أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب جامعة جنوب الوادي.

وشهد اليوم العلمي حضورًا واسعًا من أطباء النساء والتوليد من مختلف مستشفيات محافظة قنا، وسط أجواء علمية تفاعلية اتسمت بالحماس والرغبة في تبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم حول أفضل الممارسات الطبية في هذا المجال.

تركيب كبسولات منع الحمل للراغبات في تأخير الحمل من المترددات على عيادة النساء والتوليد بالمستشفى

وعلى هامش الفعالية، تم تركيب كبسولات منع الحمل للراغبات في تأخير الحمل من المترددات على عيادة النساء والتوليد بالمستشفى، وذلك بالتعاون مع إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بقنا، ضمن جهود وزارة الصحة والسكان في تنفيذ مبادرة تنمية الأسرة المصرية.

ويواصل قسم النساء والتوليد بمستشفى قنا العام تحقيق طفرة علمية وخدمية واضحة منذ تولي الدكتور وافي عزاز رئاسة القسم، انعكست في تنشيط الحركة العلمية والتدريبية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، دعمًا لتوجهات وزارة الصحة في تطوير خدمات رعاية الأم والطفل بمحافظة قنا.

