الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصطفى عبد الغني نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات

الدكتور مصطفى عبد
الدكتور مصطفى عبد الغني نائبًا لرئيس جامعة الأزهر
أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بتكليف الدكتور مصطفى محمد عبد الغني، الأستاذ بكلية طب الأسنان للبنات بالقاهرة؛ بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

الدكتور مصطفى عبد الغني نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات

من جانبه قدم  الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى الدكتور مصطفى عبد الغني بثقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وتكليفه نائبًا لرئيس الجامعة لفرع البنات، داعيًا المولى -عز وجل- له بالتوفيق والسداد في إدارته لفرع البنات.

وكان الدكتور محمد فكري خضر قد تقدم في وقت سابق باستقالته من منصب نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات.

احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف الأمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الدكتور مصطفي عبد الغني جامعة الأزهر لفرع البنات جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر

الجريدة الرسمية