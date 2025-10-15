المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يكشف حقيقة تقليص دوره في ملف غزة

الخميس 16 أكتوبر 2025
أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أنه أكثر انخراطًا في عملية السلام من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أنه يواصل بفخر خدمة رئيس الولايات المتحدة في هذا الملف الحيوي.

ويتكوف يرد على تقليص دوره في غزة

ونفى المبعوث الأمريكى، بشكل قاطع ما يُثار حول تقليص دوره في ملف غزة، واصفًا هذه الأنباء بأنها غير صحيحة وكاذبة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ملتزمة بدور فعال في تحقيق التهدئة واستقرار الأوضاع في القطاع.

استمرار الجهود الأمريكية

وأشار المبعوث الأمريكي، إلى أن العمل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ اتفاق غزة وتحقيق السلام المستدام، مضيفًا أن دوره محوري في التنسيق بين الأطراف الإقليمية والدولية لضمان استقرار الوضع الإنساني والسياسي في القطاع.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سمح لحركة حماس بالترتيب الداخلي لصفوفها لفترة محدودة، مؤكدًا أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في قطاع غزة خلال المرحلة الراهنة.

انضمام ويتكوف وكوشنر لاجتماع الحكومة الإسرائيلية للمصادقة على اتفاق غزة

ويتكوف ينقل رسائل لحماس بشأن صفقة غزة الشاملة

 

