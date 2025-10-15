رينارد يدخل التاريخ مع السعودية بعد التأهل للمونديال 2026

حقق الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، رقمًا جديدًا في تاريخ الأخضر، بعدما أصبح أول مدرب يقوده أكثر من مرة إلى الصعود لكأس العالم.

رقم قياسي لرينارد مع السعودية



وفعلها رينارد قبل مونديال 2022، وكرّرها الثلاثاء منهيًا بنجاح مهمّة حجز أحد مقاعد نسخة 2026، الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وبدأ المنتخب مشوار التصفيات تحت قيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، لكن الاتحاد السعودي للعبة أعاد الفرنسي إلى منصبه قبل نحو عام بعدما أنهى تراجع النتائج العقد مع مانشيني.



وتأهل الأخضر إلى كأس العالم 1994 تحت قيادة محمد الخراشي، الذي قاد آخر وأهم مباراة ضمن التصفيات، أمام إيران، بعد مغادرة البرازيلي كاندينو مقعد المدرب.



وصعد المنتخب إلى المونديال التالي مع الألماني أوتو فيستر، الذي عين، وسط مشوار التصفيات، خلفًا للبرتغالي نيلو فينجادا.



وتكفل ناصر الجوهر بمهمة إيصال السعوديين إلى مونديال 2002، التي أداها بنجاح الأرجنتيني جابرييل كالديرون قبل نسخة 2006.



وبعد غياب عن نسختين من البطولة، عاد المنتخب عبر روسيا 2018، التي قاده إليها الهولندي بيرت فان مارفيك.

ودرب رينارد كتيبة الخضر بين 2019 و2023، وخاض فيها ثلاث مباريات ضمن مونديال «قطر 2022»، الذي تأهل إليه من دور التصفيات الثالث.



وقبل الفرنسي، لم يجمع أحد غير ناصر الجوهر بين الصعود بالمنتخب السعودي إلى نسخة من كأس العالم وخوض منافساتها.

