أشرف صبحي يكرم منتخب الناشئين للبادل بعد إنجازهم ببطولة العالم بإسبانيا

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب الناشئين والناشئات للبادل بعد إنجازهم الأخير ببطولة العالم بإسبانيا وحصولهم على المركز الثامن والتواجد ضمن أول 8 منتخبات دول على مستوى العالم.

حضر التكريم مجلس إدارة الاتحاد المصري للبادل برئاسة المهندس أحمد الغتوري، حيث توجه وزير الرياضة بالشكر الي الجهاز الفني واللاعبين واللاعبات علي ما حققوه من إنجاز دولي في البطولة وحصد المركز الثامن على العالم.

وأضاف أشرف صبحي للاعبين أنهم جيل محظوظ حيث أنهم أول من مثلوا المنتخب المصري في لعبة البادل وتحقيق هذا الإنجاز المميز وفي المشاركة الثانية للناشئات والأولى للناشئين حيث إن اللعبة تنتشر سريعا ونعمل علي تنميتها وتحقيق المزيد من الانتشار لها.

وكان منتخب مصر للناشئين والناشئات البادل قد حقق إنجازا تاريخيا في مشوارهم ببطولة كأس العالم التي أقيمت في إسبانيا خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر الجاري.

وحصل منتخب ناشئات البادل على المركز الثامن في كأس العالم بينما جاء منتخب الناشئين في المركز الثاني عشر في إنجاز تاريخي لمشوار شباب الفراعنة في البطولة المونديالية.

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس هيئة تنمية الصعيد

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، وذلك لبحث آليات تنفيذ بروتوكول التعاون والذي تم توقيعه في وقت لاحق بين الوزارة والهيئة.

تناول اللقاء بحث تطوير ورفع كفاءة لبعض من المنشآت الرياضية والشبابية والتي تقع بمحافظات الفيوم وبني سويف والبحر الأحمر وشلاتين، والتي تضمنت المدينة الشبابية والرياضية بديمو بمحافظة الفيوم والتي تقع علي مساحة 55 فدان، ومركز التعليم المدني بمحافظة ببني سويف والذي يقع علي مساحة 10 أفدنة، حيث تتضمن أعمال التطوير رفع كفاءة الموقع العام وفندق الإقامة والمطعم وإنشاء حمام سباحة أولمبي.

كما سيتم تطوير مركز شباب أبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، كما تم الاتفاق علي تطوير أندية الفتاة والمرأة حيث يتبع الوزارة 500 نادي للفتاة والمرأة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أننا نسعي لتطوير ورفع كفاءة العديد من المنشآت الشبابية بمحافظات الصعيد علي وجه الخصوص حيث نقوم بعمل وعقد العديد من ورش العمل والتدريب لتغيير وتطوير أفكار الشباب لذا نسعى وبكل قوة الي تطوير العديد من المنشآت الشبابية لتحويلها الي مراكز تدريب وابتكار مشيرا إلى سعي الوزارة نحو تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتحقيق مسارات التنمية المستدامة فى محافظات الصعيد.

لجان تفتيش على الهيئات الشبابية بمحافظة بورسعيد

فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، وصول لجان تفتيش مالي وإداري من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، إلى محافظة بورسعيد، للتفتيش على الهيئات الشبابية بما يضمن تطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية والاستخدام الأمثل للموارد، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية.

وأكدت الوزارة أن لجان التفتيش خلال عملها بمحافظة بورسعيد قامت بالتفتيش على (مركز التنمية الشبابية الحي الإماراتي، - مركز التنمية الشبابية أكتوبر - مركز شباب العاشر من رمضان - مركز التنمية الشبابية سبورتنج - مركز شباب الحرفيين) ومن المقرر متابعة (مركز التنمية الشبابية الزهور - مركز شباب القبوطي - مركز شباب الخريجين - مركز شباب الرضوان)، هذا بجانب المتابعة المفاجئة لعدد من المراكز.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة للتأكد من تطبيق الخطة الإستثمارية ومعايير الرقابة، ومتابعة الخطة التي تلتزم مديريات الشباب والرياضة بتنفيذها بالمحافظات، وما يتطلبه من فحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة، ووعيًا بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، وما يتطلبه من الإلتزام بتنفيذ خطة العمل لتطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.

