"النيابات والمحاكم": صرف أكثر من 9 ملايين جنيه لـ106 أعضاء بصندوق التأمين

وافق مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها برئاسة النقيب كريم عبد الباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، على صرف دفعة جديدة من مستحقات أعضاء الصندوق وتبلغ قيمة الدفعة الجديدة 9 ملايين و200 ألف جنيه تصرف لعدد 106 عضو و13 أسرة لأعضاء وافتهم المنية أثناء الخدمة وتصرف غدًا من خلال فروع بنك مصر على مستوى الجمهورية بالبطاقة الشخصية بالنسبة للأعضاء مستحقي الصرف.

صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها



وفي تصريحات صحفية، قال كريم عبد الباقي: بعد أقل من شهر واحد تصرف دفعة جديدة من مستحقات أعضاء صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية، ففي شهر سبتمبر الماضي قمنا بصرف دفعة بإجمالي 12 مليون و850 ألف جنيه، واليوم نصرف دفعة جديدة، وهذا من منطلق أهمية إنجاز ملفات الموظفين المحالين للمعاش وسرعة العمل علي صرف المستحقات المقررة كلًا حسب عدد سنوات اشتراكة بالصندوق، حيث يمثل هذا المبلغ أول مستحقات يحصل عليها العاملين بمختلف الهيئات القضائية وتكون بمثابة وسيلة دعم سريع فور بلوغ سن المعاش لحين انتهاء باقي الإجراءات الأخرى، وهذا عهد قطعناه داخل مجلس الإدارة ودستور يحكم العلاقة بين مجلس الإدارة وبين أعضاء الجمعية العمومية، واستطعنا خلال فترة بسيطة من تولي المسئولية ان نقضي علي قوائم انتظار الصرف وقمنا بعمل دراسة اكتوارية لزيادة المبالغ المصروفة للاعضاء.



وأضاف "عبدالباقي": بصورة دورية نقوم بعمل دراسات اكتوارية الغرض منها زيادة المبلغ المصروف للعضو من خلال زيادة الاشتراك ونسعى جاهدين ان يكون المبلغ المصروف للعضو 500 ألف جنيه وهذا يأتي من خلال الدراسة الاكتوارية وكذلك انتظام عملية الصرف.

وجرى تسجيل الصندوق لدى الهيئة برقم 371 بموجب قرار التسجيل، والذي كان نقطة الانطلاق حتى يكون الصندوق تحت مظلة الإشراف والرقابة من جانب الهيئة، وهو الإشراف الذي منح الصندوق شخصية اعتبارية مستقلة وفي الوقت ذاته يلزمه بتقديم تقارير دورية والالتزام بالضوابط والمعايير التي تضعها الهيئة مما يوفر درجة هامة من الحماية لأموال الأعضاء، ويمتلك الصندوق موارد مالية تتجاوز المليار و580 مليون جنيه.

