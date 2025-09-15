الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمير قطر يلتقي أحمد الشرع في الدوحة قبل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة

الشرع وأمير قطر،
الشرع وأمير قطر، فيتو

التقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة.

أمير قطر يلتقي الشرع على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة

وأفادت الرئاسة السورية، بأن الشرع التقى أمير قطر خلال أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة الدوحة.

ووصل الشرع إلى الدوحة صباح اليوم الإثنين للمشاركة في القمة الطارئة المخصّصة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر.

استقبال أحمد الشرع فى مطار حمد الدولي بقطر

واستقبل الشرع في مطار حمد الدولي من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الدولة لشؤون الدفاع، سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وستناقش القمة الطارئة مشروع بيان مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية، الذي عُقد يوم أمس الأحد، بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس السوري الرئاسة السورية القمة العربية الإسلامية قطر

مواد متعلقة

رسالة باكية لقمة الدوحة منذ 35 عامًا، الشيخ الغزالي: من يطلب الخير عند الأمريكان والأوروبيين أحمق (فيديو)

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

أمير قطر لـ السيسي: نقدر الموقف المصري الرافض للاعتداء الإسرائيلي الغاشم والثابت تجاه القضايا العربية

الأكثر قراءة

الحكومة تزف بشرى سارة لأهالي محافظة الإسكندرية

تونس تعلن عن قرار غير مسبوق للمواطنين المصريين

والدة أطفال دلجا ترفع النقاب وتوجه طلبا لقاضي جنايات المنيا

بالأسماء، الحاضرون والغائبون عن القمة العربية الإسلامية بالدوحة

من الدوحة، السيسي يوجه رسالة قوية لأمير قطر بشأن العدوان الإسرائيلي

4 كوارث فنية ارتكبها عماد النحاس أمام إنبي (تقرير)

السياحة تحذر المواطنين من التعامل مع 4 كيانات تدعي تنظيم رحلات الحج والعمرة

وزير خارجية أمريكا: حذرنا الدول التي تحاول الاعتراف بدولة فلسطينية من رد إسرائيل

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 15-9-2025 في الأسواق

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين 15-9-2025

سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الإثنين 15-9-2025

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يستجاب الدعاء بسرعة وفضل الدعوة بظهر الغيب

تفسير حلم لدغة الثعبان في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض شديد

بالأحاديث، مزايا حافظ القرآن الكريم في الدنيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads
عاجل
رئيس الوزراء العراقي: الاعتداء على قطر ينتهك قواعد القانون الدولي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي: القمة فرصة لموقف موحد ضد الاعتداء الإسرائيلي على قطر الأمين العام لجامعة الدول العربية: كفى صمتا على سلوك هذه الدولة المارقة التى أشعلت النيران في المنطقة أمير قطر: العدوان الإسرائيلي على الدوحة كان صادما لجميع دول العالم