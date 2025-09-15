أمير قطر يلتقي أحمد الشرع في الدوحة قبل انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة

التقى الرئيس السوري، أحمد الشرع، أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الإثنين، على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة.

أمير قطر يلتقي الشرع على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة

وأفادت الرئاسة السورية، بأن الشرع التقى أمير قطر خلال أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة الدوحة.

ووصل الشرع إلى الدوحة صباح اليوم الإثنين للمشاركة في القمة الطارئة المخصّصة لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطر.

استقبال أحمد الشرع فى مطار حمد الدولي بقطر

واستقبل الشرع في مطار حمد الدولي من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الدولة لشؤون الدفاع، سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وستناقش القمة الطارئة مشروع بيان مقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية، الذي عُقد يوم أمس الأحد، بشأن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

