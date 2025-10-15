الأربعاء 15 أكتوبر 2025
السفارة الروسية تسلم الكونجرس الأمريكي وثائق حول اغتيال كينيدي

اغتيال كينيدي، أعلنت السفارة الروسية في الولايات المتحدة أن السفير الروسي ألكسندر دارشييف سلم عضو مجلس النواب الأمريكي آنا بولينا لونا وثائق تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي الـ35 جون كينيدي.


وذكرت السفارة في بيانها أن عملية التسليم تمت خلال لقاء السفير لونا (جمهورية عن ولاية فلوريدا) في مقر إقامتها، حيث أعرب دارشييف عن أمله في أن تسهم البيانات الأرشيفية التي جمعتها هيئة تحرير كتاب بعنوان "اغتيال كينيدي والعلاقات السوفيتية الأمريكية" في إلقاء مزيد من الضوء على تلك المأساة التاريخية.

وأوضح البيان أن تسليم الوثائق جاء بناء على طلب من عضو الكونجرس، في إطار تحقيق إضافي حول اغتيال كينيدي، وهو التحقيق الذي وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجرائه خلال حملته الانتخابية. 

وأضافت السفارة أن المواد المقدمة تم إعدادها استنادا إلى وثائق سوفيتية تم رفع السرية عنها.

وأعلنت آنا بولينا لونا أن مجموعة من الخبراء ستبدأ بدراسة تلك الوثائق الأرشيفية والتي سلمتها روسيا.

وكتبت على منصة إكس أن "فريقا من الخبراء سيصل إلى مكتبي هذا الصباح لبدء ترجمة الوثائق ومراجعتها بالكامل. سنرفعها في أقرب وقت ممكن".

وأضاف النائب أن "هذا الأمر له أهمية تاريخية هائلة"، شاكرا السفارة الروسية على الوثائق التي قدمتها.

يذكر أن الرئيس جون كينيدي اغتيل في دالاس يوم 22 نوفمبر 1963 أثناء جولة انتخابية في ولاية تكساس.

 وقد خلصت اللجنة الرسمية للتحقيق إلى أن الجريمة نفذها لي هارفي أوزوالد منفردا، دون وجود مؤامرة واسعة النطاق. 

وأفادت اللجنة بأن إطلاق النار تم من الطابق السادس في مستودع الكتب المدرسية المطل على الساحة المركزية في دالاس، حيث تم العثور على بندقية مزودة بمنظار وعدة فوارغ للرصاص.

