خلال مراسم التأبين، ترامب يكرم تشارلي كيرك بأعلى وسام مدني أمريكي

كرَّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، الناشط المحافظ الراحل تشارلز كيرك بالميدالية الرئاسية للحرية، وهي أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة.

وقال ترامب، خلال مراسم التأبين في حديقة الورود المُجددة حديثًا في البيت الأبيض: "نحن هنا لتكريم وتخليد ذكرى محاربٍ شجاعٍ من أجل الحرية، وقائدٍ محبوبٍ حفَّز الجيل القادم كما لم أرَ من قبل".

وأضاف ترامب: "كان تشارلز جيمس كيرك صاحب رؤية ثاقبة وأحد أعظم شخصيات جيله".



وفي حديثه، قارن ترامب تضحية تشارلي كيرك بالرئيس الأمريكي السابق أبراهام لينكولن، والفيلسوف اليوناني سقراط، وزعيم الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج جونيور، والرسول القديس بطرس، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقال ترامب: "كان تشارلي كيرك شهيدًا للحقيقة والحرية. أولئك الذين غيّروا التاريخ أكثر من غيرهم، وهو فعلًا فعل، لطالما خاطروا بحياتهم من أجل القضايا التي وُجدوا للدفاع عنها".

اغتيل كيرك، وهو أب لطفلين، الشهر الماضي أثناء إلقائه كلمة في ولاية يوتا، في أولى محطات جولته الجامعية الخريفية. وقد تسلمت أرملته، إريكا، الميدالية.

وقالت إريكا: "لم يُملِ على أحدٍ ما يقوله. كان يُشجّعهم على التفكير خارج إطار التصنيفات السياسية التقليدية".

وأضافت أنه ربما كان سيترشح للرئاسة لو عاش أطول، "لقد عاش، عاش كل ثانية. ودعا لأعدائه. رأيته يفعل ذلك"، مؤكدةً على أهمية الإيمان في حياته. وتابعت: "العيشُ حرًّا هو أعظم هبة، لكن الموت حرًّا هو أعظم انتصار".

