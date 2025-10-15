تصفيات كأس العالم، إنجلترا تكتسح لاتفيا بخماسية وتتأهل رسميا لمونديال 2026

تصفيات كأس العالم، تلقى منتخب لاتفيا خسارة ثقيلة أمام منتخب إنجلترا بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ8 من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسجل لمنتخب إنجلترا كل من:

أنثوني جوردون في الدقيقة 26

هاري كين (هدفين 44 و45)

إيبيرتشي إيزي في الدقيقة 86

ماكسيميس (هدف عكسي في الدقيقة 59).

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة ترتيب مجموعته محققا العلامة الكاملة بـ18 نقطة من 6 مواجهات، فيما يأتي منتخب لاتفيا في المركز الرابع بـ5 نقاط فقط.

بهذه النتيجة يحسم منتخب إنجلترا تأهله رسميًّا لبطولة كأس العالم 2026، بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة.

