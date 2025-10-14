الأربعاء 15 أكتوبر 2025
محافظات

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بطريق قنا الزراعي

اسعاف
اسعاف

 أصيب 11 شخصًا، في حادث تصادم سيارتين بطريق نجع حمادي - أبوتشت الزراعي في شمال محافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

كشف ملابسات العثور على جثة طفل مذبوحا وسط الزراعات بنجع حمادي

وفاة طالبة في ظروف غامضة بقنا

تفاصيل الواقعة بقنا

 وتلقي مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة سيرفيس وسيارة بيجو بالقرب من كافتيريا الشقيفي بطريق نجع حمادي - أبوتشت الزراعي شمالي محافظة قنا.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصا من ركاب السيارتين، وجرى نقلهم إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي العلاج اللازم وجار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

