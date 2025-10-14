السجن المؤبد لشاب قتل آخر بسبب دراجة بخارية في قنا

الأربعاء 15 أكتوبر 2025
 قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، على المتهم بقتل شاب بنجع حمادي، بسبب خلافات بينهما على دراجة بخارية بالسجن المؤبد.

صدر الحكم  برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين مصطفى محمود، وهشام يحيى وسكرتارية، أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد كحلاوي،  وأسامة الأمير.

 

تفاصيل الواقعة بقنا

تعود أحداث القضية إلى 7 نوفمبر 2024، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم علي.ا.ع، وشهرته " حكورة"، تهمة قتل المجني عليه محمد.ا.ع،  عمدا مع سبق الإصرار والترصد،  بعد أن أطلق المتهم النيران على المجني عليه،  بسبب خلافات بينهما على دراجة بخارية.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 30648 لسنة 2024 جنح نجع حمادي، والمقيدة برقم 5954 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات والتي عاقبت المتهم بالسجن المؤبد. 

