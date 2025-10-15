الصحة توفر جهاز قياس كثافة العظام (DEXA Scan) بمستشفى العجوزة

أعلنت وزارة الصحة والسكان توافر جهاز قياس كثافة العظام (DEXA Scan) بمستشفى العجوزة، ضمن جهودها لتطوير خدمات التشخيص والعلاج المقدمة للمواطنين.

تشخيص هشاشة العظام

وأكدت الوزارة أن الجهاز من أحدث التقنيات الطبية في مجال تشخيص هشاشة العظام، إذ يتيح عدد من المهام:

تأكيد الإصابة بهشاشة العظام بدقة عالية.

تحديد مخاطر التعرض لكسور العظام في المستقبل.

قياس مدى انخفاض كثافة العظام ومتابعة التغيرات بدقة.

مراقبة فعالية العلاج المقدم لمرضى هشاشة العظام.



وأوضحت الوزارة أن نتائج الفحص تسلم فورًا عقب إجراء القياس، تيسيرًا على المرضى وتسريعًا لبدء خطة العلاج المناسبة.

وتشمل المواعيد: من السبت إلى الخميس – من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على توفير خدمات طبية متقدمة وتشخيص دقيق للأمراض المزمنة، بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين.

وجهاز قياس كفاءة أو كثافة العظام (DEXA Scan) ويعرف باسم جهاز قياس امتصاص الأشعة السينية ثنائي الطاقة هو وسيلة طبية دقيقة وآمنة تستخدم لتقييم قوة العظام وكثافتها، وتشخيص هشاشة العظام ومتابعة العلاج.

وهو جهاز يستخدم أشعة سينية منخفضة الجرعة لقياس كمية المعادن خاصة الكالسيوم الموجودة في العظام، مما يحدد مدى كثافتها وقوتها.

وظائف الجهاز:

1. تشخيص هشاشة العظام: يكتشف المراحل المبكرة من ضعف العظام قبل حدوث الكسور.



2. تقييم خطر الكسور: يساعد الطبيب على معرفة احتمال تعرض المريض للكسور المستقبلية.



3. متابعة فعالية العلاج: يستخدم لمراقبة مدى استجابة المريض لأدوية هشاشة العظام أو مكملات الكالسيوم وفيتامين (د).



4. تقييم العظام بعد انقطاع الطمث أو أمراض معينة: مثل حالات فقدان الكالسيوم الناتجة عن الشيخوخة أو بعض العلاجات الهرمونية أو السرطانية.

طريقة الفحص

يتمدد المريض على سرير الفحص، بينما تتحرك ذراع الجهاز فوق الجسم دون أي ألم.

تستغرق العملية من 10 إلى 20 دقيقة فقط.

لا تتطلب تحضيرات خاصة سوى تجنب تناول مكملات الكالسيوم قبل الفحص بـ24 ساعة.

ويتم فحص مناطق محددة في الجسم منها:

العمود الفقري القطني (أسفل الظهر)

عظمة الفخذ (الورك)

وفي بعض الحالات الساعد أو الجسم بالكامل

وتشمل ميزات جهاز DEXA Scan:

دقة عالية في القياس.

لا يسبب أي ألم أو تدخل جراحي.

نسبة إشعاع منخفضة جدًا مقارنة بالأشعة التقليدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.