إجراءات يتم إنهاؤها قبل التوجه إلى المطار

يتاح للمسافرين على متن الشركة الوطنية مصر للطيران، العديد من الخدمات الرقمية لإنهاء إجراءات السفر قبل التوجه إلى المطار، ما يساعد في تسهيل إجراءات السفر واستغلال أمثل للوقت.

الإجراءات التي يمكن للراكب إنهائها قبل التوجه إلى المطار:

إنهاء إجراءات السفر

خدمة إنهاء إجراءات السفر من خلال موقع مصر للطيران على الموبايل، وهي الخدمة والتي تمنح الركاب (حائزي التذاكر المؤكدة) إمكانية إنهاء إجراءات السفر قبل الوصول إلى المطار والتي من شأنها تسهيل إجراءات المطار وجعلها مريحة وميسرة.

ادخل إلى موقع مصر للطيران ​egyptair.com من خلال الموبايل واختار خدمة إنهاء إجراءات السفر (Check-in ) وسوف تستلم بطاقة الصعود على الموبايل.

تتوفر خدمة إنهاء إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل 24 ساعة من موعد الإقلاع المحدد وتنتهي 90 دقيقة قبل موعد المغادرة المحدد بالنسبة لكل المسافرين حاملي التذاكر إلكترونية.

تتاح خدمة إنهاء إجراءات السفر في الوقت الراهن للركاب حائزي التذاكر الإلكترونية المؤكدة الحجز على الرحلات المغادرة من مطار القاهرة إلى جميع الوجهات الداخلية (داخل جمهورية مصر العربية) فقط.

يمكن التوجه مباشرة لبوابات الصعود إلى الطائرة في حالة حمل الأمتعة اليدوية فقط أما الركاب حاملي الأمتعة والحقائب فيتعين عليهم التوجه إلى كاونتر مصر للطيران الخاص بتسليم الأمتعة قبل ساعة على الأقل من وقت المغادرة.

تغلق البوابات 30 دقيقة قبل موعد الإقلاع، يرجى التأكد من وصولك إلى بوابة الصعود قبل 45 دقيقة من موعد إقلاع الرحلة ليتم الانتهاء من الإجراءات الأمنية.

في حالة استخدام استراحة الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، تقدم بطاقة الصعود المطبوعة أو على شاشة الموبايل لموظف الاستقبال.

يجب تقديم بطاقة الصعود مع بطاقة شخصية بها صورة فوتوغرافية كإثبات شخصي للجهات الأمنية ولموظفي خدمات العملاء بالمطار.

حجز المقاعد

يمكنك اختيار مقعدك المفضل على رحلات مصر للطيران الدولية أثناء الحجز أو بعد الحجز، ويمكن اختيار المقاعد مجانًا في الحالات التالية:

السفر على الدرجة السياحية بأسعار الفئة السياحية المرنة.

السفر على درجة رجال الأعمال

أعضاء برنامج المسافر الدائم Platinum Frequent Flyer

أثناء إجراءات إنهاء السفر.

تعلية درجة السفر

أطلقت مصر للطيران اليوم خدمة جديدة E-upgrade تتيح للراكب علي متن رحلات الناقل الوطني تعلية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال على رحلات مصر للطيران الدولية من وإلى دبي ولندن وميلانو كمرحلة أولى عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com.

ومن خلال هذه الخدمة يقوم الراكب بتقديم عرض سعر مناسب له يختاره من بين القيم المعروضة المتاحة لتعلية درجة سفره وفي حالة قبول العرض المقدم من قبل الراكب يتلقى بريد إلكتروني يؤكد حصوله على التعلية ومن ثم تصدر التذكرة على درجة رجال الأعمال ويتم إصدار قسيمة شراء بالمبلغ المدفوع للحصول على تعلية درجة السفر.



ويمكن الاستفادة بهذه الخدمة خلال الفترة من 10 أيام وحتى 48 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة الدولية.

كما تتوافر أيضًا خدمة التعلية الفورية لدرجة السفر وهى خدمة تتيح للراكب تعلية درجة السفر من الدرجة السياحية إلى درجة رجال الأعمال بسعر محدد لكل رحلة خلال الفترة من 7 أيام وحتى 6 ساعات قبل موعد مغادرة الرحلة.

