الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طب عين شمس تنظم فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للتجلّط

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
ads

 
 نظّمت كلية الطب بجامعة عين شمس فعاليات توعوية مميزة حول مخاطر الجلطات الدموية وسبل الوقاية منها، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، تزامنًا مع اليوم العالمي للتجلّط (World Thrombosis Day)، الذي يُوافق الثالث عشر من أكتوبر من كل عام.

جاءت الفعاليات بحضور  الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ووكلاء الكلية، والأستاذ الدكتور ياسر زيتون رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

وركّزت الفعاليات على رفع مستوى الوعي بخطورة الجلطات الدموية باعتبارها من أهم أسباب الوفيات القابلة للوقاية على مستوى العالم، مع التأكيد على أهمية الوقاية والتشخيص المبكر من خلال ممارسة النشاط البدني المنتظم، وشرب الماء بكميات كافية، ومراجعة الطبيب فور ظهور الأعراض.

كما شاركت في الفعاليات  الدكتورة نيفين أحمد قاسم، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية الأسبق ومدير الجمعية المصرية للنزف والتجلّط، وجاءت الفعاليات تحت إشراف  الدكتورة سحر عبد المقصود رئيس وحدة أمراض الدم، بمشاركة لفيف من رؤساء الأقسام الحالية والسابقين وعدد كبير من أساتذة الجامعات والأطباء من مختلف التخصصات.

وشهد اليوم مشاركة فعالة من طلاب الكلية الذين قدّموا فقرات ومسابقات توعوية، إلى جانب توزيع منشورات وكتيبات تثقيفية للأطفال وهدايا رمزية، في إطار تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي بمخاطر التجلّط وأهمية الوقاية منه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلية الطب بجامعة عين شمس الباثولوجيا الإكلينيكية الجلطات الدموية المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية المستشفيات الجامعية طب جامعة عين شمس قسم الباثولوجيا الاكلينيكية

مواد متعلقة

طيارون "Fly In Egypt" يواصلون مغامرتهم من سفنكس إلى الأقصر

أكاديمية البحث العلمي تعلن نتائج إعادة تشكيل اللجان الوطنية العلمية

توصيات ورشة آثار عين شمس لتأمين المقتنيات المتحفية ومقتضيات العرض المتحفي

مفتي الجمهورية يلتقي شباب الجامعات في "قادة الغد" بمعهد إعداد القادة

وزير التعليم العالي يشهد فعالية "تعزيز ثقافة وتراث مصر" بالجامعة الأمريكية

اليوم، انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لطب أسنان عين شمس بمشاركة 40 خبيرا أجنبيا

انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة إلى شلاتين وأبو رماد وحلايب

6 كيلو ذهب ومخدرات، مطار القاهرة يحرر 30 محضرا جمركيا ضد مسافرين

الأكثر قراءة

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية