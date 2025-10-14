طب عين شمس تنظم فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للتجلّط



نظّمت كلية الطب بجامعة عين شمس فعاليات توعوية مميزة حول مخاطر الجلطات الدموية وسبل الوقاية منها، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، تزامنًا مع اليوم العالمي للتجلّط (World Thrombosis Day)، الذي يُوافق الثالث عشر من أكتوبر من كل عام.

جاءت الفعاليات بحضور الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ووكلاء الكلية، والأستاذ الدكتور ياسر زيتون رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.

وركّزت الفعاليات على رفع مستوى الوعي بخطورة الجلطات الدموية باعتبارها من أهم أسباب الوفيات القابلة للوقاية على مستوى العالم، مع التأكيد على أهمية الوقاية والتشخيص المبكر من خلال ممارسة النشاط البدني المنتظم، وشرب الماء بكميات كافية، ومراجعة الطبيب فور ظهور الأعراض.

كما شاركت في الفعاليات الدكتورة نيفين أحمد قاسم، رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية الأسبق ومدير الجمعية المصرية للنزف والتجلّط، وجاءت الفعاليات تحت إشراف الدكتورة سحر عبد المقصود رئيس وحدة أمراض الدم، بمشاركة لفيف من رؤساء الأقسام الحالية والسابقين وعدد كبير من أساتذة الجامعات والأطباء من مختلف التخصصات.

وشهد اليوم مشاركة فعالة من طلاب الكلية الذين قدّموا فقرات ومسابقات توعوية، إلى جانب توزيع منشورات وكتيبات تثقيفية للأطفال وهدايا رمزية، في إطار تعزيز الوعي الصحي والمجتمعي بمخاطر التجلّط وأهمية الوقاية منه.

