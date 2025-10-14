طيارون "Fly In Egypt" يواصلون مغامرتهم من سفنكس إلى الأقصر

استقبل مطار الأقصر الدولي اليوم الثلاثاء، طيّاري النسخة الخامسة من رالي "Fly In Egypt"، في محطة جديدة ضمن الرحلة الجوية التي انطلقت من مطار سفنكس الدولي، مرورا بعدد من المطارات المصرية ضمن فعاليات الحدث الدولي الذي يُعد من أبرز التجمعات في مجال الطيران الترفيهي والسياحة الرياضية.

وشهد المطار استعدادات مكثفة لإستقبال المشاركين، حيث تم رفع درجة الجاهزية داخل جميع القطاعات التشغيلية والخدمية، وتنسيق الجهود مع فريق العلاقات العامة بالمطار لضمان استقبال متميز يعكس الصورة الحضارية للمطارات المصرية.

وفي أجواء مليئة بالحماس، عبّر الطيارون المشاركون عن إنبهارهم بجمال الأقصر من السماء، وبروعة المشهد الذي يجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وسحر الطيران الحديث، مؤكدين أن مصر باتت وجهة مفضلة لعشاق المغامرة الجوية حول العالم.

يُذكر أن الرالي يُنظم برعاية وزارات الطيران المدني، والشباب والرياضة، والسياحة والآثار، وتنظمه شركة الفرعون الطائر للرياضات الجوية تحت إشراف الاتحاد الدولي للطيران (FAI)، ويستمر حتى 18 أكتوبر الجاري، مرورا بعدد من أبرز المطارات السياحية المصرية.

