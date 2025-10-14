الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طيارون "Fly In Egypt" يواصلون مغامرتهم من سفنكس إلى الأقصر

مطار سفنكس الدولي
مطار سفنكس الدولي
ads

 استقبل مطار الأقصر الدولي اليوم الثلاثاء، طيّاري النسخة الخامسة من رالي "Fly In Egypt"، في محطة جديدة ضمن الرحلة الجوية التي انطلقت من مطار سفنكس الدولي، مرورا بعدد من المطارات المصرية ضمن فعاليات الحدث الدولي الذي يُعد من أبرز التجمعات في مجال الطيران الترفيهي والسياحة الرياضية.

وشهد المطار استعدادات مكثفة لإستقبال المشاركين، حيث تم رفع درجة الجاهزية داخل جميع القطاعات التشغيلية والخدمية، وتنسيق الجهود مع فريق العلاقات العامة بالمطار لضمان استقبال متميز يعكس الصورة الحضارية للمطارات المصرية.

 

 وفي أجواء مليئة بالحماس، عبّر الطيارون المشاركون عن إنبهارهم بجمال الأقصر من السماء، وبروعة المشهد الذي يجمع بين عبق التاريخ المصري القديم وسحر الطيران الحديث، مؤكدين أن مصر باتت وجهة مفضلة لعشاق المغامرة الجوية حول العالم.

يُذكر أن الرالي يُنظم برعاية وزارات الطيران المدني، والشباب والرياضة، والسياحة والآثار، وتنظمه شركة الفرعون الطائر للرياضات الجوية تحت إشراف الاتحاد الدولي للطيران (FAI)، ويستمر حتى 18 أكتوبر الجاري، مرورا بعدد من أبرز المطارات السياحية المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مطار الاقصر الدولي الأقصر الدولي السياحة الرياضية المطارات المصرية المطارات السياحية سفنكس الدولي مطار سفنكس الدولي

مواد متعلقة

أكاديمية البحث العلمي تعلن نتائج إعادة تشكيل اللجان الوطنية العلمية

توصيات ورشة آثار عين شمس لتأمين المقتنيات المتحفية ومقتضيات العرض المتحفي

مفتي الجمهورية يلتقي شباب الجامعات في "قادة الغد" بمعهد إعداد القادة

وزير التعليم العالي يشهد فعالية "تعزيز ثقافة وتراث مصر" بالجامعة الأمريكية

اليوم، انطلاق المؤتمر الدولي الخامس لطب أسنان عين شمس بمشاركة 40 خبيرا أجنبيا

انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة إلى شلاتين وأبو رماد وحلايب

6 كيلو ذهب ومخدرات، مطار القاهرة يحرر 30 محضرا جمركيا ضد مسافرين

المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يستقبل وفد هيئة فولبرايت مصر لبحث سبل التعاون

الأكثر قراءة

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية