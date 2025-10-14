الأربعاء 15 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ننشر أسماء ضحايا ومصابي انقلاب ميني باص في ترعة بالدقهلية

انقلاب ميني باص في
انقلاب ميني باص في ترعة، فيتو

حصلت “فيتو” على أسماء 11 شخصًا بين ضحايا ومصابين في حادث انقلاب ميني باص داخل ترعة على طريق ميت سويد – ديرب الخضر بمركز دكرنس في محافظة الدقهلية.

 

وكان شخص قد لقي مصرعه، فيما أُصيب 10 آخرون، إثر الحادث الذي وقع مساء اليوم، حيث تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بانقلاب ميني باص في ترعة بدكرنس، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة و7 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى.
علي الفور انتقلت قوة أمنية وهرعت  7 سيارات اسعاف

 

 

وبالفحص تبين مصرع، روضة رمضان علي أحمد علي نور (27 عامًا) — وصلت جثة هامدة.

 

أما قائمة المصابين فضمت كلا من:

1. شيماء صلاح إبراهيم (25 عامًا) – مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

2. مريم صلاح إبراهيم (18 عامًا) – مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالصدر.

3. نورا محمود السيد (34 عامًا) – مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالصدر (تمريض بمستشفى دكرنس العام).

4. قدرية علي محمد (41 عامًا) – مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه، واشتباه كسر بالكتف الأيمن (تمريض بمستشفى دكرنس العام).

5. محمد حسن محمد محمد (35 عامًا) – مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وكدمات بالضلوع.

6. علي أحمد علي (21 عامًا) – مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالبطن والوجه.

7. مريم صلاح جمعة (20 عامًا) – مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالوجه والرأس.

8. دينا صلاح جمعة (24 عامًا) – مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف بالأنف.

9. أيمن بكر علي (27 عامًا) – مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالصدر والبطن.

10. محمد عوض عبد الحي (35 عامًا) – مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وتشنجات.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دكرنس المركزي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بالدقهلية الضحايا والمصابين انقلاب ميني باص النيابة العامة محافظة الدقهلية ضحايا والمصابين

مواد متعلقة

انقلاب ميني باص في ترعة بالدقهلية

نائب محافظ دمياط تشهد انطلاق الملتقى التوظيفي الثالث بجامعة حورس

وكالة الممثل لي دونج ووك تهدد بإجراءات قانونية ضد الانتهاكات المستمرة للخصوصية

بمشاركة برشلونة ومان سيتي وتشيلسي، ميسي يعلن إطلاق بطولة تحمل اسمه في ديسمبر

الأكثر قراءة

لماذا تتسارع الشيخوخة بشكل مفاجئ في سن الـ44؟ وهل حقنة إيناس الدغيدي هي الحل؟

قبل ساعات من أولى جلسات محاكمتها، اعتراف مثير للراقصة ليندا عن فيديوهات الحفلات الخاصة

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين بانخفاض كبير وارتفاع 4 أصناف منها المكرونة

ارتدوا الجواكت، تحذير شديد من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

سعر الفاكهة اليوم، الرمان على خطى المانجو وانخفاض مفاجئ في العنب

ميسي يقود منتخب الأرجنتين لاكتساح بورتو ريكو وديا بسداسية نظيفة (فيديو)

سأتصل بإنفانتينو وهينفذ، ترامب يعتزم نقل مباريات كأس العالم من مدينة مكتظة بالسكان

ثمن سيارة فارهة، حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل في مصر (صور)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير في البورصات العالمية الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات السعودية ضد العراق في جميع البطولات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 15 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية