وادي الفروسية يستضيف البطولة الدولية لقفز الموانع بمشاركة 190 فارسًا وفارسة

يستقبل وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية البطولة الدولية لرياضة قفز الموانع، والتي ينظمها الاتحاد المصري للفروسية خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2025، بمشاركة 190 فارسًا وفارسة من مختلف دول العالم.

تأتي البطولة في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الرياضة ورعاية المواهب الشابة، وتعزيز حضور مصر على خريطة البطولات الدولية في الفروسية، بما يسهم في تنشيط السياحة الرياضية ورفع اسم مصر في المحافل العالمية.

ومن المقرر أن تشهد المنافسات مشاركة واسعة من أبطال محليين ودوليين، وسط استعدادات تنظيمية وفنية متميزة تليق بمكانة مصر في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.