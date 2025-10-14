الأربعاء 15 أكتوبر 2025
وادي الفروسية يستضيف البطولة الدولية لقفز الموانع بمشاركة 190 فارسًا وفارسة

وادي الفروسية يستضيف
وادي الفروسية يستضيف البطولة الدولية لقفز الموانع بمشاركة 19

 يستقبل وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية البطولة الدولية لرياضة قفز الموانع، والتي ينظمها الاتحاد المصري للفروسية خلال الفترة من 15 إلى 18 أكتوبر 2025، بمشاركة 190 فارسًا وفارسة من مختلف دول العالم.

تأتي البطولة في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الرياضة ورعاية المواهب الشابة، وتعزيز حضور مصر على خريطة البطولات الدولية في الفروسية، بما يسهم في تنشيط السياحة الرياضية ورفع اسم مصر في المحافل العالمية.

 

ومن المقرر أن تشهد المنافسات مشاركة واسعة من أبطال محليين ودوليين، وسط استعدادات تنظيمية وفنية متميزة تليق بمكانة مصر في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

الجريدة الرسمية