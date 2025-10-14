أسامة كمال: قمة شرم الشيخ يوم هُزم فيه المشككون

قال الإعلامي أسامة كمال، إن قمة شرم الشيخ كانت يومًا رائعًا جمع زعماء العالم من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أنها يوم هُزم فيه المشككون، وكُسرت فيه شوكة من راهنوا على فشل مصر.

وأضاف كمال في برنامجه مساء dmc، المذاع عبر شاشة dmc، مساء الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكن، في غضون ساعات قليلة، من إقناع زعماء 30 دولة بالاستراتيجية المصرية لحل الأزمة، ووقف المجازر والتهجير القسري، والسماح بدخول المساعدات، مؤكدًا أنه في ساعتين فقط، انتهت أربع أخماس مشكلة العالم كله كان بيعاني منها.

وأوضح أن الرئيس السيسي وفريقه لم يكتفوا بحل الأزمة سياسيًا، بل دخلوا إلى قلب إسرائيل للإشراف على تنفيذ الاتفاق، مشيرًا إلى أن شعبية الرئيس المصري ارتفعت داخل إسرائيل، حتى أصبحت أكبر من شعبية المتطرفين في حكومتها، بعد أن ساهم في عودة المحتجزين لأسرهم، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

عمل سياسي حقيقي

وتابع كمال أن ما حدث في قمة شرم الشيخ يُعد عملًا سياسيًا حقيقيًا، بعدما تحول موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من دعم التهجير إلى تبني خطة إعادة إعمار غزة وتحسين أوضاع سكانها داخل القطاع، قائلًا: ترامب غيّر كلامه من الضغط والتهجير إلى دعم إعادة الإعمار ووقف فوري لإطلاق النار.

وأشار الإعلامي إلى أن القمة كشفت مدى جاهزية الدولة المصرية لأي سيناريو، موضحًا أن الاستعدادات الأمنية والتنظيمية في شرم الشيخ أبهرت زعماء العالم، الذين أشادوا بكفاءة الأجهزة المصرية.

وختم أسامة كمال حديثه قائلًا: ترامب شايف إن القيادة المصرية عارفة بتعمل إيه، لكن إحنا مش شايفين غير الأخطاء. العالم كله بقى يؤمن بوجود لاعب كبير على الساحة اسمه عبد الفتاح السيسي، واللي مش مصدق يشوف إزاي كل زعماء العالم وقفوا احترامًا لما دخل الرئيس القاعة.

