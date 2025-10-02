أسامة كمال يحتفي بذكرى نصر أكتوبر ويستعرض رسالة من أحد مصابي الحرب للرئيس السادات

احتفى الإعلامي أسامة كمال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، قائلا: "أيام وسنحتفل بذكرى انتصار أكتوبر، نقطة مضيئة في تاريخنا اتربينا عليها، وهنفضل نحلف بيها ونقول ابقى فكر تقرب".

وقدم أسامة كمال في مقدمة برنامجه، مساء dmc، اليوم الخميس، قراءة في أرشيف الصحافة المصرية والإسرائيلية وقت الحرب، كما استعرض رسالة العريف حسن محمود الشريف، أحد المصابين في حرب أكتوبر للرئيس السادات، والتي أرسلها للسيدة جيهان السادات لتوصلها للرئيس ونشرتها جريدة الأخبار بتاريخ 10 أكتوبر 1973.

رسالة إلى الرئيس السادات

وأوضح أسامة كمال أن العريف حسن محمود الشريف قال في رسالته للرئيس السادات: "أكتب لك سيدي الرئيس هذا الخطاب لأني حزين، ليس لأني أصبت في المعركة؛ الحمد لله إصابتي بسيطة، وآمل أن أعود إلى ميدان القتال قريبا، ولكني حزين لأني تركت مدفعي.. حزين لأني لست موجودا الآن في ميدان القتال أشارك في صنع النصر مع زملائي، لقد تدربت أشهرا وأشهرًا على مدفعي، وكان قلبي وأنا أتدرب يتمزق شوقًا إلى هذه الساعة التاريخية.

كنت ممتلئا بالرغبة باللقاء مع العدو الذي احتل أرضنا، وجاءت اللحظة وواجهنا العدو، ودمرت بمدفعي دبابتين للعدو، ثم أصيبت، لذلك فأنا حزين جدًا؛ لأن ذلك لم يشفي غليلي.. مازال صدري ممتلئًا، ويداي تتحركان شوقا إلى مدفعي.

ولذلك سيدي الرئيس، أرجو أن تصدر أمرك لكي أعود إلى ميدان القتال؛ واثق أن رغم إصابتي سأقاتل، وأقاتل، حتى أطفئ النار التي تملأ صدري، وأحقق النصر لبلدي.. سيدي الرئيس هذه رغبة مقاتل من المستشفى، فهل تجد من يحققها؟" عريف مستدعى حسن محمود محمد الشريف.

وعقب الإعلامي أسامة كمال قائلا: "يا سادة هذه مصر.. هؤلاء هم المصريون.. عندنا ألاف مثل حسن الشريف، دي بلد ميتخافش عليها".

